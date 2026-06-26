Καταγγελία στο DEBATER για την Κω: “Κάνουν έργα και οι τουρίστες δεν ξέρουν πού να πατήσουν” (βίντεο)

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί καταγγελία κατοίκου της Κω στο DEBATER σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον παραλιακό δρόμο στα Καρδάμενα, εν μέσω της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό βίντεο που έστειλε αναγνώστης, καταγράφονται τουρίστες να προσπαθούν να κινηθούν πεζή σε σημείο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα, αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβαση και την ασφαλή διέλευση.

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Όπως φαίνεται στο υλικό, οι περαστικοί αναγκάζονται να περνούν ανάμεσα από μπάζα, προστατευτικές κορδέλες και εμπόδια, χωρίς ξεκάθαρη σήμανση ή εναλλακτική διαδρομή, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό τόσο για την ασφάλεια όσο και για την εικόνα της περιοχής προς τους επισκέπτες.

Ο κάτοικος που προχώρησε στην καταγγελία επισημαίνει χαρακτηριστικά:

«Δεν είναι δυνατόν σε τουριστική περίοδο να πραγματοποιούν έργα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει από τον χειμώνα. Οι τουρίστες περνάνε ανάμεσα από εμπόδια και δεν έχουν πού να σταθούν».

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον προγραμματισμό των δημοσίων έργων σε τουριστικές περιοχές, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής, όπου η επισκεψιμότητα είναι αυξημένη και η εύρυθμη λειτουργία των υποδομών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την εμπειρία των επισκεπτών αλλά και την τοπική οικονομία.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση πεζών και να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι εργασίες.