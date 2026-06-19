Καταγγελία στο DEBATER για φροντιστήριο: “Έδιωξαν το παιδί μου με ΔΕΠΥ από ομαδικό πρόγραμμα χωρίς να με ενημερώσουν”

Μία σοβαρή καταγγελία έφτασε στο DEBATER από μητέρα μαθήτριας, η οποία υποστηρίζει ότι το παιδί της, που έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΥ, απομακρύνθηκε από ομαδικό πρόγραμμα φροντιστηρίου ξένων γλωσσών χωρίς –όπως η ίδια αναφέρει– να έχει υπάρξει έγκαιρη και σαφής ενημέρωση.

Σύμφωνα με την ίδια, παρά το γεγονός ότι η κόρη της παρακολούθησε κανονικά τα μαθήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και καταβλήθηκαν κανονικά όλα τα δίδακτρα, στο τέλος της χρονιάς ενημερώθηκε πως το παιδί δεν θα μπορούσε να συνεχίσει την επόμενη χρονιά σε ομαδικό τμήμα, με τη μοναδική πρόταση να αφορά ατομικά μαθήματα.

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Η μητέρα, εμφανώς προβληματισμένη, απέστειλε επίσημο e-mail στο φροντιστήριο ζητώντας γραπτές εξηγήσεις για την απόφαση.

Στην επιστολή της ζητά, μεταξύ άλλων, να ενημερωθεί για τα συγκεκριμένα περιστατικά που οδήγησαν στην απόφαση, αν αυτή σχετίζεται με τη διάγνωση ΔΕΠΥ της κόρης της, ποιες εναλλακτικές λύσεις εξετάστηκαν, καθώς και γιατί δεν κρίθηκε εφικτή κάποια παιδαγωγική προσαρμογή ή η ένταξη σε άλλο ομαδικό τμήμα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν μου προτάθηκε καμία εναλλακτική μορφή ένταξης σε ομαδικό τμήμα και ότι η απόφαση παρουσιάστηκε ως οριστική και αμετάκλητη».

Η απάντηση του φροντιστηρίου

Από την πλευρά του, το φροντιστήριο απάντησε γραπτώς στη μητέρα, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφαση δεν σχετίζεται με τη διάγνωση ΔΕΠΥ, αλλά με επαναλαμβανόμενα ζητήματα συμπεριφοράς που –όπως αναφέρουν– επηρέαζαν τη λειτουργία του τμήματος και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στην απάντησή τους σημειώνουν ότι η μητέρα είχε ενημερωθεί επανειλημμένα ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, τόσο σε δια ζώσης συναντήσεις όσο και τηλεφωνικά, για τις δυσκολίες που παρουσίαζε το παιδί μέσα στην τάξη.

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Παράλληλα, τονίζουν ότι δεν προχώρησαν σε γραπτή αναφορά συγκεκριμένων περιστατικών, επικαλούμενοι την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της προσωπικότητας του παιδιού.

Το φροντιστήριο επισημαίνει επίσης πως η πρόταση για ατομικά μαθήματα δεν αποτελεί αποκλεισμό, αλλά μια παιδαγωγική επιλογή με στόχο την ομαλή εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ υποστηρίζει πως και το κέντρο ειδικών θεραπειών που παρακολουθεί το παιδί είχε εισηγηθεί ατομική διδασκαλία.

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Τι λέει το φροντιστήριο στο DEBATER

Σε επικοινωνία του DEBATER με τη διεύθυνση του φροντιστηρίου, οι υπεύθυνοι ξεκαθάρισαν ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε αιφνιδιαστική απομάκρυνση του παιδιού, καθώς –όπως υποστηρίζουν– είχαν γίνει αλλεπάλληλες οχλήσεις και συζητήσεις με τη μητέρα από τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, τονίζουν πως η απόφαση δεν συνδέεται με τη ΔΕΠΥ, αλλά αποκλειστικά με τη συμπεριφορά της μαθήτριας, η οποία –σύμφωνα με την εκδοχή τους– δυσχέραινε τη συμμετοχή των υπόλοιπων παιδιών και την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

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Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν, προκειμένου να προστατεύσουν ψυχολογικά το παιδί και να μη βιώσει το αίσθημα αποκλεισμού, επέλεξαν να ολοκληρώσουν τα μαθήματά του δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Οι ίδιοι επισημαίνουν πως στο φροντιστήριο φοιτούν και άλλα παιδιά με ΔΕΠΥ ή που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, χωρίς να έχει υπάρξει ποτέ αντίστοιχη απομάκρυνση, τονίζοντας ότι κάθε περίπτωση αξιολογείται εξατομικευμένα, με βασικό γνώμονα τη λειτουργικότητα του τμήματος και τις ανάγκες του κάθε μαθητή.