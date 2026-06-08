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Τραγωδία στην Καλαμάτα: Νεκρός 29χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στην Μικρή Μαντίνεια

Η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της

Τραγωδία στην Καλαμάτα: Νεκρός 29χρονος δικυκλιστής μετά από τροχαίο στην Μικρή Μαντίνεια
Πηγή: Eurokinissi
Χρήστος Παπαδόπουλος

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 29χρονος μοτοσικλετιστής, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 8 Ιουνίου, στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας, στο δρόμο Κιτριών – Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα κινούνταν με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της προς τα αριστερά και προσέκρουσε με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα ο 29χρονος να εκτιναχθεί από το όχημά του και να βρεθεί στο οδόστρωμα.

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Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο περίπου 25 λεπτά αργότερα, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός άνδρας είχε ήδη καταλήξει. Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

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