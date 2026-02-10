Καστοριά: Συνελήφθη μέλος συμμορίας που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες – Είχε απλώσει τα «δίχτυα» του σε Ιωάννινα και Σύρο

Στη σύλληψη ενός μέλους συμμορίας που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες στην Καστοριά προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 9/2.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, χθες το μεσημέρι καταγγέλθηκε από ηλικιωμένη σε περιοχή των Ιωαννίνων ότι είχε πέσει θύμα απάτης, όταν νωρίτερα παρέδωσε σε άγνωστο το χρηματικό ποσό των -3.600- ευρώ και ορισμένα χρυσαφικά, όπως της είχε υποδειχθεί από άλλον άγνωστο άνδρα που της είχε τηλεφωνήσει, προσποιούμενος τον ιατρό, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα άμεσης χειρουργικής επέμβασης, στην οποία δήθεν έπρεπε να υποβληθεί η κόρη της, ύστερα από ατύχημα που είχε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, το αρχικώς απαιτηθέν ποσό ανερχόταν στις -30.000 ευρώ-, ενώ προκειμένου να καμφθούν τυχόν αμφιβολίες τής ηλικιωμένης, άγνωστη γυναίκα παρέστησε κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος την κόρη της, ζητώντας τη βοήθειά της.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος ως το άτομο που παρέλαβε τα χρήματα, καθώς και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε. Στο πλαίσιο εξέτασης πιθανών οδών διαφυγής και ύστερα από διασταύρωση και ανταλλαγή πληροφοριών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς εντόπισαν τον κατηγορούμενο χθες βράδυ να κινείται με το αυτοκίνητό του στην πόλη της Καστοριάς, ο οποίος στη συνέχεια προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, όπου συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρήματα και τα χρυσαφικά που είχε αποσπάσει από την ηλικιωμένη, τα οποία της αποδόθηκαν, ενώ κατασχέθηκε επιπλέον το αυτοκίνητό του.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ημεδαπός είχε αναλάβει τον ρόλο «εισπράκτορα» στο πλαίσιο συμμορίας, που είχε συσταθεί με σκοπό την εξαπάτηση ανυποψίαστων πολιτών με τον προαναφερθέντα τρόπο.

Εξάλλου, διακριβώθηκε η εμπλοκή τού ημεδαπού σε ακόμα δύο ανάλογες περιπτώσεις σε περιοχές των Ιωαννίνων και συγκεκριμένα:

την 1-2-2026, όταν παρέλαβε από ηλικιωμένη στο Μέτσοβο χρηματικό ποσό -5.000- ευρώ, ενώ αρχικά της είχε ζητηθεί το ποσό των -100.000- ευρώ και

την 5-2-2026, όταν παρέλαβε από ηλικιωμένη στην Κόνιτσα το χρηματικό ποσό των -2.000- ευρώ, με αρχικώς ζητηθέν ποσό τις -50.000- ευρώ, η οποία όμως αντιλήφθηκε εγκαίρως την απάτη και πήρε αμέσως πίσω τα χρήματα. (Σχετικό το από 07-02-2026 Δελτίο Τύπου).

Επίσης, κατόπιν συνεργασίας με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου – Ερμούπολης, προέκυψε ότι ο ημεδαπός παρέλαβε την 18/01/2026 από ηλικιωμένη στη Σύρο το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων για την ανακάλυψη της ταυτότητας των συνεργών τού ημεδαπού και τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις συνεχίζεται, ενώ ο ημεδαπός οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.