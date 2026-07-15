Θεσσαλονίκη: Άντρας σε αμόκ έσπασε δύο περιπολικά με γκασμά

Τρόμος επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης 15/7 στο Βερτίσκο Θεσσαλονίκης όταν άνδρας σε αμόκ να σπάει δύο περιπολικά της ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το emakedonia.gr ο 37χρονος άρχισε να επιτίθεται σε οικείους του. Όταν στο σημείο έφτασαν περιπολικά επιτέθηκε και προς τους αστυνομικούς, προκαλώντας φθορές στα δύο οχήματα της αστυνομίας με έναν γκασμά.

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Μετά ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας τον γκασμά , αλλά μέσα σε λίγη ώρα οι αστυνομικοί κατάφεραν να το πείσουν να παραδοθεί.

Ο 37χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του «Παπαγεωργίου».