Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Ρόδο – Πώς δρούσαν οι κατηγορούμενοι

Σε δυο συλλήψεις (ένας 25χρονος και ένας 40χρονος) προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου το πρωί της Τετάρτης 15/7.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο επισταμένης αξιολόγησης στοιχείων πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές έρευνες στις κατοικίες των δραστών όπου βρέθηκαν συνολικά -2- κιλά και -265,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.

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Όπως διακριβώθηκε, ο 40χρονος απέκρυπτε ποσότητες κάνναβης στην κατοικία του, ενώ ο 25χρονος προέβαινε στη διακίνηση της χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα πειστήρια και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης-διακίνησης των ναρκωτικών.