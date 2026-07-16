Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Ρόδο – Πώς δρούσαν οι κατηγορούμενοι
Τι εντόπισαν οι Αρχές
Σε δυο συλλήψεις (ένας 25χρονος και ένας 40χρονος) προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου το πρωί της Τετάρτης 15/7.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο επισταμένης αξιολόγησης στοιχείων πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές έρευνες στις κατοικίες των δραστών όπου βρέθηκαν συνολικά -2- κιλά και -265,8- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας.
Όπως διακριβώθηκε, ο 40χρονος απέκρυπτε ποσότητες κάνναβης στην κατοικία του, ενώ ο 25χρονος προέβαινε στη διακίνηση της χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.
Οι ναρκωτικές ουσίες, τα υπόλοιπα πειστήρια και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκαν.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης-διακίνησης των ναρκωτικών.
πηγή στην Google
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