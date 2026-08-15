Αίγινα: Θαλαμηγός με 9 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη

Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι της Αίγινας, όταν θαλαμηγό σκάφος υπό ελληνική σημαία προσέκρουσε σε άλλα σκάφη που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η θαλαμηγός πραγματοποιούσε ελιγμούς προκειμένου να αποπλεύσει από το λιμάνι, ενώ σε αυτήν επέβαιναν συνολικά εννέα άτομα.

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Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, το σκάφος προσέκρουσε σε παρακείμενα ελλιμενισμένα σκάφη.

Παρά τη σύγκρουση, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των εννέα επιβαινόντων ή άλλων προσώπων.

Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, η οποία έχει αναλάβει τη διενέργεια της σχετικής προανάκρισης.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η θαλαμηγός προσέκρουσε στα υπόλοιπα σκάφη κατά τη διαδικασία του απόπλου.