“Καρατομήθηκαν” οι επικεφαλής του ΟΣΕΘ μετά το μπαράζ περιστατικών με φωτιές σε λεωφορεία

Η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε την παραίτηση των Γιάννη Τόσκα και Γιάννη Καλογερούδη από τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου, αντίστοιχα, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), μετά τα διαδοχικά περιστατικά με τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη τα οποία έπιασαν φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θεωρεί ότι οι επικεφαλής του ΟΣΕΘ δεν έδειξαν τα απαιτούμενα αντανακλαστικά μετά τα διαδοχικά περιστατικά με τα αναφλεγόμενα αστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη το τελευταία διάστημα.