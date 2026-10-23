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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές 2,53 δισ. ευρώ σε 4,37 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι πάνε «ταμείο»

Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου καταβάλλονται συντάξεις Νοεμβρίου, επιδόματα ανεργίας και μητρότητας, εφάπαξ και άλλες παροχές. Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι.

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές 2,53 δισ. ευρώ σε 4,37 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι πάνε «ταμείο»
DEBATER NEWSROOM

Συνολικά 2.532.016.342,27 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.374.639 δικαιούχους από τη Δευτέρα 26 έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου, ενώ περιλαμβάνονται επίσης επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας, εφάπαξ και προκαταβολές συντάξεων.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων.

e-ΕΦΚΑ: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Νοεμβρίου

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν σε δύο ημερομηνίες, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Συνολικά, για τις συγκεκριμένες πληρωμές θα διατεθούν 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους.

Οι ημερομηνίες αυτές αποτελούν το βασικό μέρος του προγράμματος καταβολών του e-ΕΦΚΑ για την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αναφέρει το DEBATER στον προηγούμενο χάρτη πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για τον Σεπτέμβριο, οι καταβολές συντάξεων και παροχών πραγματοποιούνται βάσει του προγραμματισμού των αρμόδιων φορέων.

Όλες οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ από 26 έως 30 Οκτωβρίου

Αναλυτικά, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

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  • 26 και 29 Οκτωβρίου: 2.455.097.800,11 ευρώ σε 4.294.896 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου.
  • 26 Οκτωβρίου: 918.542,16 ευρώ σε 893 δικαιούχους για έξοδα κηδείας.
  • 30 Οκτωβρίου: 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Νοεμβρίου, βάσει του νόμου 4778/2021.
  • 30 Οκτωβρίου: 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μη μισθωτών.
  • 26 έως 30 Οκτωβρίου: 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές αυτές καλύπτουν τόσο τις τακτικές συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις όσο και ειδικές παροχές προς ασφαλισμένους και δικαιούχους.

ΔΥΠΑ: Πληρωμές για ανεργία, μητρότητα και προγράμματα απασχόλησης

Παράλληλα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προγραμματίζει πληρωμές συνολικού ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26 έως 30 Οκτωβρίου.

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Συγκεκριμένα:

  • 22.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 14.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 16.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Οι συγκεκριμένες καταβολές αφορούν συνολικά 71.000 δικαιούχους.

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Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Το βασικό χρονοδιάγραμμα των πληρωμών διαμορφώνεται ως εξής:

ΗμερομηνίαΠληρωμές
Δευτέρα 26/10Συντάξεις Νοεμβρίου και έξοδα κηδείας
Πέμπτη 29/10Συντάξεις Νοεμβρίου
Παρασκευή 30/10Προκαταβολές συντάξεων και επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων
26–30/10Εφάπαξ και πληρωμές ΔΥΠΑ

Με βάση τον συνολικό προγραμματισμό, περισσότεροι από 4,37 εκατομμύρια δικαιούχοι περιλαμβάνονται στις καταβολές της τελευταίας εβδομάδας του Οκτωβρίου.

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