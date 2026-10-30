ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές 73,3 εκατ. ευρώ σε 86.661 δικαιούχους από 2 έως 6 Νοεμβρίου – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Συνολικά 73.358.635,24 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.661 δικαιούχους από τη Δευτέρα 2 έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές αφορούν επιδόματα ανεργίας, μητρότητας, ασθενείας, εξωιδρυματικά επιδόματα, εφάπαξ και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

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Από το συνολικό ποσό, 32,36 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ και 41 εκατ. ευρώ από τη ΔΥΠΑ.

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται επιδόματα και εφάπαξ

Από τον e-ΕΦΚΑ έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες πληρωμές:

Τρίτη 3 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Θα καταβληθούν 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ. Πέμπτη 5 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για παροχές που περιλαμβάνουν επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας και επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.

Θα καταβληθούν 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για παροχές που περιλαμβάνουν επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας και επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων. Από 2 έως 6 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Συνολικά, οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 32.358.635,24 ευρώ για 32.161 δικαιούχους.

ΔΥΠΑ: Πληρωμές για ανεργία, μητρότητα και απασχόληση

Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν καταβολές συνολικού ύψους 41 εκατ. ευρώ σε 54.500 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

21.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

θα καταβληθούν σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. 1.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

θα καταβληθούν σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 19.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Οι συγκεκριμένες καταβολές περιλαμβάνονται στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό της ΔΥΠΑ για το διάστημα από 2 έως 6 Νοεμβρίου, χωρίς να προσδιορίζεται ξεχωριστή ημερομηνία για κάθε κατηγορία.

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ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο αναλυτικός πίνακας πληρωμών

Φορέας – Παροχή Ποσό Δικαιούχοι ΕΦΚΑ – Εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ 258.635,24 € 361 ΕΦΚΑ – Μητρότητα, ασθένεια, ατυχήματα, έξοδα κηδείας 15.100.000 € 31.000 ΕΦΚΑ – Εφάπαξ 17.000.000 € 800 ΔΥΠΑ – Ανεργία και λοιπά επιδόματα 21.000.000 € 35.000 ΔΥΠΑ – Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας 1.000.000 € 1.500 ΔΥΠΑ – Προγράμματα απασχόλησης 19.000.000 € 18.000 ΣΥΝΟΛΟ 73.358.635,24 € 86.661

Οι πληρωμές αποτελούν μέρος του τακτικού προγραμματισμού των δύο φορέων, με την ολοκλήρωση των καταβολών να προβλέπεται έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.