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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές 73,3 εκατ. ευρώ σε 86.661 δικαιούχους από 2 έως 6 Νοεμβρίου – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Πληρωμές για επιδόματα ανεργίας, μητρότητας, ασθενείας, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης – Το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές 73,3 εκατ. ευρώ σε 86.661 δικαιούχους από 2 έως 6 Νοεμβρίου – Αναλυτικά οι ημερομηνίες
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Συνολικά 73.358.635,24 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.661 δικαιούχους από τη Δευτέρα 2 έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές αφορούν επιδόματα ανεργίας, μητρότητας, ασθενείας, εξωιδρυματικά επιδόματα, εφάπαξ και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

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Από το συνολικό ποσό, 32,36 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ και 41 εκατ. ευρώ από τη ΔΥΠΑ.

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται επιδόματα και εφάπαξ

Από τον e-ΕΦΚΑ έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες πληρωμές:

  • Τρίτη 3 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν 258.635,24 ευρώ σε 361 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Πέμπτη 5 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν 15.100.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για παροχές που περιλαμβάνουν επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας και επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.
  • Από 2 έως 6 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Συνολικά, οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 32.358.635,24 ευρώ για 32.161 δικαιούχους.

ΔΥΠΑ: Πληρωμές για ανεργία, μητρότητα και απασχόληση

Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν καταβολές συνολικού ύψους 41 εκατ. ευρώ σε 54.500 δικαιούχους.

Αναλυτικά:

  • 21.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Οι συγκεκριμένες καταβολές περιλαμβάνονται στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό της ΔΥΠΑ για το διάστημα από 2 έως 6 Νοεμβρίου, χωρίς να προσδιορίζεται ξεχωριστή ημερομηνία για κάθε κατηγορία.

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ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο αναλυτικός πίνακας πληρωμών

Φορέας – ΠαροχήΠοσόΔικαιούχοι
ΕΦΚΑ – Εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ258.635,24 €361
ΕΦΚΑ – Μητρότητα, ασθένεια, ατυχήματα, έξοδα κηδείας15.100.000 €31.000
ΕΦΚΑ – Εφάπαξ17.000.000 €800
ΔΥΠΑ – Ανεργία και λοιπά επιδόματα21.000.000 €35.000
ΔΥΠΑ – Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας1.000.000 €1.500
ΔΥΠΑ – Προγράμματα απασχόλησης19.000.000 €18.000
ΣΥΝΟΛΟ73.358.635,24 €86.661

Οι πληρωμές αποτελούν μέρος του τακτικού προγραμματισμού των δύο φορέων, με την ολοκλήρωση των καταβολών να προβλέπεται έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

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