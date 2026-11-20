Βαρύ ποινικό παρελθόν, που περιλαμβάνει καταδίκη για ανθρωποκτονία και σειρά σοβαρών υποθέσεων, έχει ο 39χρονος Β.Τ., ο οποίος συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής με ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, 200 χρυσές λίρες και 151.890 ευρώ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, ο 39χρονος απασχολεί τις διωκτικές Αρχές από πολύ νεαρή ηλικία, ενώ το 2005 είχε καταδικαστεί για την ανθρωποκτονία ενός νεαρού συνομηλίκου του.

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Η συγκεκριμένη υπόθεση κρύβει μία ιδιαίτερα τραγική πτυχή: το θύμα ήταν ο γιος της μικροβιολόγου Μαρίας Σαφού, την οποία είχε δολοφονήσει ο διαβόητος κακοποιός Κώστας Πάσσαρης τέσσερα χρόνια νωρίτερα, μέσα στο φαρμακείο της αδελφής της στην Κυψέλη.

Η ανθρωποκτονία του 2005

Τον Μάρτιο του 2005 ο Β.Τ., σε ηλικία περίπου 17-18 ετών, είχε σκοτώσει έναν νεαρό συνομήλικό του στην περιοχή του Ελληνικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, για την υπόθεση είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και εξέτισε ποινή σε σωφρονιστικό κατάστημα. Ως κίνητρο της δολοφονίας είχαν εξεταστεί οικονομικές διαφορές μεταξύ των δύο νεαρών.

Το θύμα ήταν γιος της Μαρίας Σαφού, της μικροβιολόγου που είχε δολοφονηθεί στις 28 Αυγούστου 2001 από τον Κώστα Πάσσαρη.

Ο Πάσσαρης είχε εισβάλει για ληστεία στο φαρμακείο της αδελφής της, στην οδό Πιπίνου στην Κυψέλη, και είχε ανοίξει πυρ. Η Μαρία Σαφού έπεσε νεκρή, ενώ η αδελφή της είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ετών, η ίδια οικογένεια έχασε μητέρα και γιο σε δύο διαφορετικές υποθέσεις ανθρωποκτονίας.

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Το βαρύ ποινικό παρελθόν του Β.Τ.

Η ανθρωποκτονία δεν είναι η μοναδική σοβαρή υπόθεση για την οποία ο 39χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, ο Β.Τ. είναι σεσημασμένος, κατά περίπτωση, για:

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Ανθρωποκτονία

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και ληστείες

Παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Εκβίαση ιδιοκτητών καταστημάτων με το πρόσχημα της παροχής «προστασίας»

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Απείθεια

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία

Παραβίαση περιορισμών διαμονής

Οι παραπάνω αναφορές αφορούν υποθέσεις για τις οποίες έχει απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές και δεν σημαίνουν ότι έχει καταδικαστεί για το σύνολο των αδικημάτων. Επιβεβαιωμένη δικαστική καταδίκη υπάρχει για την ανθρωποκτονία του 2005.

Η έφοδος στα Καλύβια

Ο Β.Τ. είχε μπει το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

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Το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο σπίτι όπου διέμενε και στο πατρικό του, στα Καλύβια Αττικής. Ναρκωτικές ουσίες δεν εντοπίστηκαν, οι αστυνομικοί όμως βρέθηκαν μπροστά σε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο.

Όπως είχε γράψει το DEBATER για τη σύλληψη του 39χρονου, στις κατοικίες και στον περιβάλλοντα χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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Πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov με γεμιστήρα

Δύο πιστόλια

30 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και ακόμη 114 φυσίγγια

200 χρυσές λίρες

Χρυσό ρολόι

151.890 ευρώ σε μετρητά

Μετρητής χρημάτων

Καταγραφικό μηχάνημα

Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

Δύο συσκευές γεωεντοπισμού

Τρία κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM

Ένα ζευγάρι γάντια

Πολυτελές αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες μάρκας Porsche

Μέρος των ευρημάτων είχε κρυφτεί ή θαφτεί στον περιβάλλοντα χώρο των κατοικιών.

Τα έγγραφα του 38χρονου Σέρβου

Στην κατοχή του Β.Τ. εντοπίστηκαν επίσης μία ταυτότητα και μία άδεια οδήγησης των Αρχών της Τσεχίας, καθώς και ένα διαβατήριο των βελγικών Αρχών.

Τα τρία έγγραφα έφεραν την ίδια φωτογραφία, αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι στη φωτογραφία απεικονιζόταν ένας 38χρονος Σέρβος, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο στην Κρήτη.

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Σερβίας για πλαστογραφία, ενώ οι ελληνικές Αρχές ερευνούσαν τις επαφές που είχε πραγματοποιήσει κατά την παραμονή του στη χώρα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον πώς τα συγκεκριμένα έγγραφα βρέθηκαν στην κατοχή του Β.Τ. και ποια σχέση συνέδεε τους δύο άνδρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως κοινή εγκληματική δραστηριότητα.

Λόγω της φύσης των ευρημάτων, ο 39χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών. Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.