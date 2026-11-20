Ατύχημα με μια γυναίκα τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου στο κέντρο της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΕΡΤNews, το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Αγίου Ανδρέου κοντά στην πλατεία Τριών Συμμάχων, όταν υλικά από εργασίες σε κτήριο, έπεσαν στο κεφάλι μιας γυναίκας που περνούσε από κάτω, τραυματίζοντάς την στο κεφάλι.

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Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο της Πάτρας και πλήθος κόσμου προσέτρεξε στο σημείο. Για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από την Αστυνομία.