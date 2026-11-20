Χειροπέδες σε έναν 39χρονο πέρασαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Καλύβια Αττικής, το πρωί της Τετάρτης, 18 Νοεμβρίου έπειτα από έρευνα σε σπίτια και στους γύρω χώρους, κατά την οποία εντοπίστηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, δύο πιστόλια, 144 φυσίγγια, 200 χρυσές λίρες και περισσότερα από 150.000 ευρώ σε μετρητά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν στους αστυνομικούς και τα έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή του 39χρονου, καθώς έφεραν την ίδια φωτογραφία αλλά διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας.

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Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov με γεμιστήρα.

Δύο πιστόλια με γεμιστήρες.

Συνολικά 144 φυσίγγια, από τα οποία τα 30 ήταν πολεμικού τυφεκίου.

151.890 ευρώ σε μετρητά.

200 χρυσές λίρες και ένα χρυσό ρολόι.

Ένας μετρητής χρημάτων και ένα καταγραφικό μηχάνημα.

Ένας φορητός υπολογιστής και δύο συσκευές γεωεντοπισμού.

Τρία κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM.

Ένα ζευγάρι γάντια.

Ένα αυτοκίνητο.

Λόγω της φύσης των ευρημάτων, ο 39χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, όπου συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν ήταν μία ταυτότητα και μία άδεια οδήγησης από τις Αρχές της Τσεχίας, καθώς και ένα διαβατήριο από τις Αρχές του Βελγίου.

Και τα τρία έγγραφα είχαν την ίδια φωτογραφία, αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου.

Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι στη φωτογραφία απεικονιζόταν ένας 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Κρήτη.

Σε βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε τότε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Σερβίας.

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Σύμφωνα με το DEBATER, ο Τ. Β. είναι σεσημασμένος για «ανθρωποκτονία», «εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές και ληστείες», παράβαση της νομοθεσίας «περί όπλων», «εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών», «εκβίαση σε βάρος ιδιοκτητών καταστημάτων με το πρόσχημα της παροχής προστασίας», «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», «απείθεια», «επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή και ληστεία, κατά συναυτουργία» και «παραβίαση περιορισμών διαμονής».

Συγκεκριμένα, ο 39χρονος το 2005 είχε σκοτώσει έναν συνομήλικό του, 17 ετών, και είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Το θύμα ήταν ο γιος της φαρμακοποιού, που είχε σκοτώσει στην Κυψέλη ο Κώστας Πάσσαρης το 2001.

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Οι Αρχές εξετάζουν τα ευρήματα και την παρουσία των συγκεκριμένων εγγράφων στην κατοχή του 39χρονου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα.

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Ο 39χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.