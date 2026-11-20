Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της οδού Τατοΐου, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Συγκεκριμένα, δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των δύο οδηγών, ενώ παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.