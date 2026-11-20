Τροχαίο με σύγκρουση δύο μηχανών στον Κηφισό – Στο “κόκκινο” η κίνηση στο σημείο
Στο ύψος της Μεταμόρφωσης
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της οδού Τατοΐου, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.
Συγκεκριμένα, δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των δύο οδηγών, ενώ παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
πηγή στην Google
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