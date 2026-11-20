Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρισας.

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Πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους και η σύζυγός του.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, ενώ για τη διερεύνηση των αιτίων της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.