Στα χέρια της γαλλικής αστυνομίας βρίσκεται από την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου ο 19χρονος από τη Γουινέα, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ο νεαρός συνελήφθη σε μια κωμόπολη κοντά στο Στρασβούργο κι αφού οι ελληνικές αρχές είχαν εντοπίσει το κινητό του και είχαν διαβιβάσει τα σχετικά στοιχεία στις γαλλικές αρχές. Από την πρώτη στιγμή είχε γίνει γνωστό πως ο συγκεκριμένος άνδρας ταξίδεψε αρχικά προς την Ιταλία και μετά στη Γαλλία, λίγες ώρες αφού βρέθηκε η σορός της Αραμάτα στον Άγιο Παντελεήμονα. Αυτή η κίνηση μάλιστα τον έβαλε από νωρίς στο κάδρο των υπόπτων για τη δολοφονία.

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Ο 19χρονος συναντήθηκε με την 24χρονη στις 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα αφού εκείνη είχε επιστρέψει από τη Φολέγανδρο. Αφού την παρέλαβε από την Λιοσίων, την οδήγησε στο κοινόβιο όπου έμενε. Εκεί την σκότωσε και κράτησε τη σορό της για μία ολόκληρη εβδομάδα μέσα στο δωμάτιο του.

Λίγες ημέρες μετά, ο συγκάτοικός του του έκανε παράπονα για έντονη δυσοσμία με αποτέλεσμα εκείνος να μαζέψει τη σορό και να καθαρίσει όλο το κοινόβιο για να καλύψει τα ίχνη του.

Στις 5 Νοεμβρίου μετέφερε τη σορό στη μέση του πεζοδρομίου, ελπίζοντας πως το απορριμματοφόρο θα το θεωρήσει σκουπίδι και θα το μαζέψει. Εν τέλει περαστικός του χάλασε τα σχέδια μιας και είδε από την βαλίτσα να βγαίνει ένα ανθρώπινο χέρι.

Αφού οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες, μέσω των βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής έφτασαν γρήγορα στον 19χρονο και το μοιραίο κοινόβιο.

Ο συγκάτοικός του κατέθεσε στις αρχές τις ύποπτες κινήσεις του 19χρονου αλλά και την δυσοσμία στο δωμάτιό του με αποτέλεσμα να στενέψει ο κλοιός γύρω του.

Με το που βρέθηκε και το αποτύπωμά του μέσα σε σακούλα στη βαλίτσα, η υπόθεση κλείδωσε.

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Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή του στην Ελλάδα με σκοπό να δώσει εξηγήσεις για τα κίνητρα της δολοφονίας.

Η άτυχη Αραμάτα καταγόταν από την Μπουρκίνα Φάσο και το τελευταίο διάστημα ζούσε στην Ελλάδα προκειμένου να μαζέψει χρήματα. Είχε κάνει φίλους εδώ μέσα από την δουλειά της, με ανθρώπους επίσης από χώρες της Αφρικής ενώ στην πρωτεύουσα φιλοξενούνταν από έναν Καμερουνέζο φίλο της, στην Κυψέλη.

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Η οικογένειά της πίσω στην πατρίδα της έχει βυθιστεί στο πένθος ενώ η μητέρα της είναι συντετριμμένη. Η ίδια, μιλώντας στην εκπομπή, τόνισε πως θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο του παιδιού της και πως επιθυμεί να έρθει στην Ελλάδα για να δει τη σορό της κόρης της.

«Θέλω απλώς να δω την κόρη μου να οδηγείται στην τελευταία της κατοικία με αξιοπρέπεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω να δω τη σορό της κόρης μου πριν την κηδεία. Είμαι πραγματικά βαθύτατα επηρεασμένη από την κατάσταση. Θέλω να έρθω στην Ελλάδα με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης και της πρεσβείας της Μπουρκίνα Φάσο. Ίσως πολλά πράγματα γίνουν πιο εύκολα αν το θέλει ο Θεός» ανέφερε η μητέρα της Αραμάτα μιλώντας στο Mega.