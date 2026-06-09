Καλλιθέα: Συνελήφθησαν 2 άτομα για αναπαραγωγή fake news για το θανατηφόρο τροχαίο – Στοχοποίησαν αστυνομικό

Στη σύλληψη δυο ατόμων για αναπαραγωγή fake news για το θανατηφόρο τροχαίο στην Καλλιθέα καθώς στοχοποίησαν αστυνομικό προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, δυο άντρες συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης , 9 Ιουνίου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, στο πλαίσιο έρευνας για διαδικτυακές αναρτήσεις σε βάρος αστυνομικού.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από έγκληση που υποβλήθηκε σε βάρος πέντε χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι δημοσίευσαν επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα του αστυνομικού, συνοδευόμενα από εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο, το οποίο παρακινούσε σε πράξεις βίας εναντίον του.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 4 Ιουνίου 2026, στην Καλλιθέα, χρήστες του διαδικτύου προέβαιναν σε δημοσιεύσεις μέσω των οποίων συνέδεαν ψευδώς τον συγκεκριμένο αστυνομικό με το περιστατικό κατονομάζοντάς τον και υποκινώντας πράξεις βίας σε βάρος του.

Από την έρευνα της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την ανάλυση στοιχείων που προέκυψαν από ανοιχτές πηγές στο διαδίκτυο, ταυτοποιήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως διαχειριστές δύο από τους πέντε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που ερευνήθηκαν.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.