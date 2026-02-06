Καλλιθέα: Συνελήφθη 32χρονος για πώληση κλεμμένων ανταλλακτικών ποδηλάτων (Εικόνες)

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το μεσημέρι της Τετάρτης (04/02) στην Καλλιθέα, ένας 32χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος είχε προς πώληση μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ανταλλακτικά κλεμμένων ποδηλάτων υψηλών προδιαγραφών, ανάμεσά τους και συλλεκτικό ποδήλατο του παθόντα, αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Κέντρου της Άμεσης Δράσης και Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που μετέβη σε σημείο που είχε οριστεί συνάντηση μεταξύ του 32χρονου και του παθόντα, ως υποψήφιου αγοραστή, ακινητοποιήθηκε ο κατηγορούμενος και στην κατοχή του βρέθηκε τιμόνι που έφερε το σειριακό αριθμό του ανωτέρω ποδηλάτου, καθώς και άλλα εξαρτήματα.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά, ενώ σε επακόλουθη έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν: σκελετός και διάφορα εξαρτήματα ποδηλάτων, αναδιπλούμενος σουγιάς, πινακίδα οχήματος, η προέλευση της οποίας εξετάζεται και 2 καπνογόνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.