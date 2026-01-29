Χωρίς ίχνη κακοποίησης το βρέφος που μεταφέρθηκε νεκρό στο “Αγία Σοφία” –  Η νεκροψία θα ρίξει φως

Τα ερωτήματα για τον θάνατο του μόλις 7 ημερών βρέφους στην Καλλιθέα παραμένουν μετά την μεταφορά του στο νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία” το πρωί της Τετάρτης (28/1).

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του νεογέννητου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει τις επόμενες ώρες καθώς στην ιατροδικαστική εξέταση δεν βρέθηκαν ίχνη κακοποίησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ίχνη τραυματισμού ή κακοποίησης στο σώμα του βρέφους.

Το κοριτσάκι φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Την ίδια στιγμή οι γονείς του παιδιού απαντούν για ποιον λόγο μετέφεραν το παιδί αρχικά σε κτηνιατρείο.

Οι γονείς φέρονται να κατέθεσαν ότι πανικοβλήθηκαν όταν διαπίστωσαν πως το βρέφος, μόλις 7 ημερών, είχε χάσει τον σφυγμό του και δεν είχε τις αισθήσεις του. Όπως ανέφεραν, απευθύνθηκαν στο πλησιέστερο σημείο όπου πίστευαν ότι μπορούσαν να λάβουν άμεση ιατρική βοήθεια, μέχρι να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, επιβεβαίωσε το γεγονός ότι έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου να επαναφέρουν το βρέφος στη ζωή, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 6 το πρωί, βρήκαν το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του ο πατέρας του και η θεία του, που κατάγονται από τη Ρουμανία.

Το μετέφεραν σε κοντινό κτηνιατρείο στη Καλλιθέα και εκεί διαπιστώθηκε ότι το βρέφος δεν είχε σφυγμό και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων.

Οι γιατροί κατέβαλλαν τεράστιες προσπάθειες να επαναφέρουν το νεογέννητο βρέφος όμως δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή τους. Το βρέφος αναμένεται να υποβληθεί τις επόμενες ώρες σε νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Παράλληλα, έχουν ληφθεί καταθέσεις από τους γονείς, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί απώλεσε αρχικά τον σφυγμό του και στη συνέχεια κατέληξε.