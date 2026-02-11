Καλλιθέα: Οι στιγμές πανικού μετά την πτώση της 2χρονης στο σιντριβάνι – Συγκλονιστικό βίντεο

Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού συνεχίζει να νοσηλεύεται το 2χρονο κοριτσάκι που το απόγευμα της Κυριακής 8/2 έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Οι γιατροί υποβάλλουν το κοριτσάκι σε συνεχείς εξετάσεις και προσπαθούν να εντοπίσουν τυχόν βλάβες από το γεγονός πως έμεινε πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο.

Οι γιατροί δεν την αφήνουν λεπτό από τα μάτια τους, ενώ χθες Τρίτη της έκαναν και δεύτερη μαγνητική, καθώς εντόπισαν κάποια ανησυχητικά ευρήματα.

«Δεν θέλουμε να δείξουν ότι υπάρχει εκτεταμένη ισχαιμία στον εγκέφαλο, νέκρωση του εγκεφάλου δηλαδή, οι απεικονιστικές εξετάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις», είπε στο STAR ο Πάνος Παπανικολάου, νευροχειρουργός και διδάκτορας της Ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το Star και δείχνει τις στιγμές πανικού που επικράτησαν στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα, μόλις το παιδάκι εντοπίστηκε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στο σιντριβάνι.

Οι πελάτες καφετέριας ενώ παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο και έπιναν καφέ, μόλις κατάλαβαν πως κάτι κακό είχε συμβεί πετάχτηκαν πανικόβλητοι από τα τραπέζια και ένας – ένας έτρεξαν προς το κέντρο της πλατείας, όπου βρίσκεται το σιντριβάνι.

Ο πατέρας της μικρούλας, όταν κατάλαβε ότι λείπει το παιδί, άρχισε να την ψάχνει, μέχρι που την βρήκε μέσα στο σιντριβάνι. Ο πρώτος άνθρωπος που τηλεφώνησε σε κατάσταση σοκ ήταν ένας ξάδελφός του, στον οποίο είπε: «Για δύο λεπτά χάθηκε από τα μάτια μας το παιδί και μετά βρέθηκε στο σιντριβάνι».

H έρευνα των αστυνομικών πάντως συνεχίζεται για το σοκαριστικό ατύχημα και προσπαθούν να συλλέξουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων που βρίσκονται της πλατείας που είναι το σιντριβάνι.