Καλλιθέα: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 2χρονο κοριτσάκι – Δείτε βίντεο και εικόνα από το σημείο στην Πλατεία Κύπρου

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα το απόγευμα της Κυριακής όταν ένα 2χρονο κοριτσάκι υπό άγνωστες συνθήκες έπεσε μέσα σε σιντριβάνι και έχασε τις αισθήσεις του.

Αποκλειστικό βίντεο του DEBATER δείχνει το σημείο στο οποίο έγινε το συμβάν με τι 2χρονο κοριτσάκι να βρίσκεται στο νοσοκομείο “Παίδων”.

Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Κύπρου το απόγευμα της Κυριακής (8/2) με το κοριτσάκι να επανέρχεται μετά από τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών που του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά . Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που περνούσαν από το σημείο, ειδοποιήθηκαν για το συμβάν, έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και του έκαναν ΚΑΡΠΑ.

Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου έγινε προσπάθεια να το επαναφέρουν και τα κατάφεραν μετά από 40 λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το παιδί έμεινε χωρίς οξυγόνο για αρκετή ώρα όμως οι γιατροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Το παιδάκι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ, την ίδια στιγμή, ο πατέρας, 26 ετών με καταγωγή από την Αλβανία, προσήχθη και εξετάζεται από τις αρχές.