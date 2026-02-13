Τρόμος στην Καλλιθέα: 70χρονος παρενόχλησε τυφλή γυναίκα που περνούσε το δρόμο, ενώ προσποιήθηκε ότι τη βοηθά

Στην εκπομπή Live News βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή (13/02), μία τυφλή γυναίκα και κατήγγειλε ότι τη θώπευσε ένας άγνωστος ο οποίος προσφέρθηκε να την βοηθήσει να περάσει την διάβαση στη Καλλιθέα. Μάλιστα η γυναίκα μίλησε και για άλλα περιστατικά που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει.

Η τυφλή γυναίκα υποστήριξε ότι «προσποιήθηκε ότι προσπαθεί να με βοηθήσει με σκοπό να με αγγίξει». Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Σαρρή, ειδικευόμενη ψυχολόγος, ήρθε μόνη της στην Αθήνα και μένει στην Καλλιθέα. Όπως είπε, έχει γεννηθεί με μελαχρωστική αμφιβληστροπάθεια και έτσι ξεχωρίζει μόνο το φως και το σκοτάδι και βλέπει φιγούρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Την περασμένη Παρασκευή ένας άνδρας, γύρω στα 70 με σταμάτησε και με ρώτησε «Πού πηγαίνω». Εγώ σε αυτήν την ερώτηση δεν απαντάω. Με πιάνει αγκαλιά, με το ένα χέρι, με το άλλο σήκωνε το χέρι μου ώστε να μην μπορώ να ακουμπάω το μπαστούνι στο έδαφος. Επέμενε…επέμενε. «Κύριέ μου. Θέλω να το κάνω μόνη μου»», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, η κ. Σαρρή κατήγγειλε την σκηνή τρόμου που έζησε δίπλα από το σπίτι της, σε κεντρικό δρόμο της Καλλιθέας, όπου διαμένει πολλά χρόνια.

«Όση ώρα γίνεται αυτός ο διάλογος, την ώρα που περνάμε μπροστά από τα παρκαρισμένα και αριστερά και δεξιά υπάρχει κάλυψη, κατεβάζει το χέρι του, όπως με είχε αγκαλιά από την μέση, κατεβάζει το χέρι του στον πωπό μου. Τινάζομαι, σας «παρακαλώ το χέρι σας!» «Εντάξει, εντάξει, πώς κάνεις έτσι;» Κατέβασε το χέρι του για να με σπρώξει από εκεί και να μου δώσει ώθηση, να έρθω στο δρόμο. Και περνώντας τον δρόμο, του λέω σας “παρακαλώ αφήστε με”. Και με άφησε και έφυγε», συνέχισε η κ. Σαρρή.

«Όταν πρωτοήρθα στην Αθήνα δεν φοβόμουν. Θεωρούσα ότι όσο πιθανόν είναι να συμβεί κάτι σε μια γυναίκα, τόσο είναι και σε εμένα. Όταν υπάρχει και οπτική βλάβη, υπάρχει η αφορμή για κάποιον με πρόφαση να βοηθήσει πολλές φορές, να κάνει κακό», επισημαίνει η γυναίκα.

Δεν ήταν το πρώτο περιστατικό

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό παρενόχλησης που δέχθηκε η Χριστίνα Σαρρή. Είναι πολλές οι φορές που ένιωσε άβολα. «Ήταν άβολο, ήμουν μικρή και δεν αντιδρούσα ακόμα τότε εύκολα», παραδέχτηκε.

Σύμφωνα με την γυναίκα, μία άλλη φορά «περίμενα στην στάση του λεωφορείου. Με προσέγγισε ένας άνδρας που τότε έμαθα ότι ήταν 70 ετών. Με ακολούθησε μέσα στο λεωφορείο κάνοντάς διάφορα σχόλια «μπράβο που φοράω φόρεμα». Ζητούσε επίμονα το κινητό μου, να μάθει πού μένω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε «με ακολούθησε μέχρι το πανεπιστήμιο μου. Και φτάσαμε στο σημείο, όσο εγώ περίμενα να δώσω εξέταση να με προσκαλεί στο εξοχικό του. Μέχρι που κάποια στιγμή, άρχισε να με ρωτάει αν έχω οργασμό».

«Δεν θα σε πειράξει»

Η Χριστίνα Σαρρή αποκάλυψε ότι είχε καταγγείλει ο περιστατικό στην αστυνομία, ωστόσο οι αρχές δεν την βοήθησαν: «Πήγα στην αστυνομία κατήγγειλα το γεγονός, υπήρχε ιστορικό από αυτόν τον άνθρωπο και η απάντησή τους είναι “Εντάξει μωρέ, δεν θα σου κάνει κάτι αυτός. Έχει ξανακάνει, αλλά δεν θα σε πειράξει”», σημείωσε η 26χρονη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και ο συγκεκριμένος προσπάθησε και άλλες φορές, είτε να με συνοδεύσει είτε να μάθει πού πηγαίνω. Μία φορά μου έκλεισε τον δρόμο, για να αναγκαστώ να τριφτώ πάνω του», είπε η γυναίκα.

«Όχι, δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αυτά. Δεν αρπάζουμε κανέναν τυφλό χωρίς να τον ρωτήσουμε που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Αν νιώθουμε ότι είναι χαμένος, αποπροσανατολισμένος, εκεί μπορούμε να τον ρωτήσουμε να θέλει βοήθεια και τι είδους βοήθεια. Και μόνο αν ζητήσει συνοδεία, ρωτάμε την κατεύθυνση», συμβουλεύει η Χριστίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αναπηρία είναι μια κατάσταση που βιώνουμε εξαιτίας των εξωτερικών εμποδίων. Άλλο πράγμα είναι η βλάβη. Η οπτική που έχω εγώ, η κινητική που έχει κάποιος άλλος. Αλλά η αναπηρία είναι ο αποκλεισμός που βιώνουμε λόγω των εμποδίων», τόνισε.