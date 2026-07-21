Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στην Επίδαυρο στην περιοχή Αδάμι

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σε έκταση με ελαιόδεντρα ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες και υποδομές σε δυσπρόσιτο σημείο γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

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Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους .

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Επιδαύρου.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.