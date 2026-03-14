Καλαμαριά: «Θρηνούμε για το παιδί που έφυγε» λέει ο θείος του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου

Στο γεγονός πως η οικογένεια του 23χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά έχει βυθιστεί στο πένθος στάθηκε ο θείος του κατηγορούμενου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA είπε για την οικογένεια του 23χρονου πως είναι σε χάλια κατάσταση. «Πώς να ‘ναι; Χάλια, κομμάτια είναι. Εμείς είμαστε μία οικογένεια που έχουμε λευκά ποινικά μητρώα, που είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε πειράξει κανέναν, που δεν ενοχλούμε κανέναν. Είμαστε μία δεμένη, αγαπημένη, μεγάλη οικογένεια. Έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Και όταν χάνεται ένα νεαρό παιδί, είναι το παιδί μας, είναι το ίδιο μας το παιδί, δεν είναι παιδί αλλουνού. Και δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Η πράξη είναι αδικαιολόγητη ως αποτέλεσμα» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι ένα πάρα πολύ καλό, φιλότιμο παιδί. Εγώ πιστεύω ήταν κάτι μεταξύ παρεών. Ήταν ενέδρα. Του στήσανε ενέδρα και αμύνθηκε και μάλιστα το μαχαίρι δεν ήταν δικό του. Το βρήκε κατά γης από αυτούς που του έστησαν ενέδρα και προσπάθησε να αμυνθεί».

Καλαμαριά: «Τρία τα χτυπήματα – Ο δράστης είχε δόλο να σκοτώσει» είπε ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου

Ο Παρασκευάς Σπυράτος, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος της δολοφονίας 20χρονου στην Καλαμαριά μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για τις κινήσεις της οικογένειας του θύματος.

«Οι ώρες για την οικογένεια είναι πολύ δύσκολες, έχασαν το μοναχοπαίδι τους. Πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, έχουμε έκρηξη βίας από τον κατηγορούμενο ο οποίος αποδέχτηκε ότι επιτέθηκε και ότι έφερε μαζί το του όπλο της επίθεσης.

Τα χτυπήματα ήταν τρία. Το ένα ήταν στην καρδιά, το δεύτερο στην μασχάλη και το τρίτο στο ζυγωματικό, Υπάρχει κάταγμα ζυγωματικού. Υπήρξε λεκτικό επεισόδιο μεταξύ των νεαρών και ο δράστης έκανε χρήση του μαχαιριού. Το μαχαίρι χτύπησε τρεις φορές και στην καρδιά. Η επιλογή αυτή είναι του δράστη, στην αίσθηση του δόλου και του αν θέλει κάποιος να τραυματίσει ή να σκοτώσει.

Εκεί χάνεται το καθεστώς άμυνας. Αφού θα είχε γίνει το πρώτο χτύπημα, θα είχε σταματήσει η επίθεση και η εγκληματική συμπεριφορά. Εδώ έχουμε μια επαναληπτικότητα, έχουμε τρία χτυπήματα από μαχαίρι και το τρίτο ενδεχομένως με το πίσω μέρος του μαχαιριού» ανέφερε.