Καλαμαριά: Παρουσιάστηκε στην αστυνομία ο 23χρονος που ταυτοποιήθηκε ως δράστης για τη δολοφονία του 20χρονου

Συνοδεία του συνηγόρου του παρουσιάστηκε στις αστυνομικές αρχές ο νεαρός που είχε ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στη φονική επίθεση στην περιοχή της Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος.

Παράλληλα, τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση δείχνουν ότι το θύμα δέχθηκε δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ένα τραύμα στην αριστερή πλευρά του θώρακα και ακόμη ένα στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Η σορός του 20χρονου μεταφέρθηκε από νωρίς το μεσημέρι στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τοξικολογικές εξετάσεις. Μετά την αξονική τομογραφία που αναμένεται να διενεργηθεί, θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής.

Νωρίτερα, στο σημείο όπου σημειώθηκε η δολοφονία μετέβη η ιατροδικαστής Λήδα Κοβάτση, η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Η ίδια πραγματοποίησε αυτοψία, ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να διένυσε ο 20χρονος μέχρι τη στιγμή που κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών. Ο φερόμενος δράστης

Την ίδια στιγμή καρέ-καρέ εξετάζουν οι αρχές τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καθώς η ΕΛΑΣ προσπαθεί να βρει στοιχεία για το κίνητρο πίσω από την άγρια επίθεση με μαχαίρι το βράδυ της Πέμπτης (12/3) επί της οδού Αργοναυτών στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ομάδα ατόμων είχαν «στήσει καρτέρι» στον νεαρό, τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και τον μαχαίρωσαν με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις αποκλείοντας προς το παρόν το ενδεχόμενο οπαδικού επεισοδίου προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αιματηρής επίθεσης και μεταξύ αυτών εξετάζονται προσωπικά κίνητρα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος υπήρξε μεν οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για οπαδικά επεισόδια.

Ήταν «αυτόκλητος τιμωρός»

Κατά τις ίδιες πηγές, το όνομά του περιλαμβανόταν στη δικογραφία για τους “αυτόκλητους τιμωρούς“, μαζί με άλλα εννέα άτομα, για επιθέσεις εναντίον ατόμων στο άλσος Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα, και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, «έκλεινε» συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER λίγο μετά την επίθεση

Σε βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER λίγο μετά το μοιραίο μαχαίρωμα, φαίνονται οι φίλοι του θύματος που ήταν μαζί του την ώρα της φονικής συμπλοκής να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου.

Λίγα μέτρα πιο πίσω αποτυπώνεται ο 20χρονος, ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει γρήγορα, έχοντας δευτερόλεπτα πριν δεχτεί τη μαχαιριά που αποδείχτηκε μοιραία.

Μερικά μέτρα πιο κάτω, επί της οδού Αργοναυτών, ο νεαρός θα σωριαστεί αιμόφυρτος δίπλα σε κάδο, όπως φαίνεται σε βίντεο της ΕΡΤ.

Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα πέθανε επί τόπου, με τους διασώστες να προσπαθούν να τον επαναφέρουν επί 50 λεπτά.