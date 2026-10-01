Άνω Λιόσια: Φορτηγό προσέκρουσε σε κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ – Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ολύμπου

Διακοπή κυκλοφορίας σημειώνεται στην οδό Ολύμπου στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 1 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, φορτηγό όχημα προσέκρουσε σε κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα την άμεση επέμβαση των αρχών και τη διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Ολύμπου από τη συμβολή της με την οδό Βέροιας.