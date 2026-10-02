Κακοκαιρία στην Κρήτη: 112 στον Μυλοπόταμο – Μεταφέρθηκαν προληπτικά δύο ανήλικα στα Ζωνιανά

Μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου εκδόθηκε στις 16:29 της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν συσσώρευση νερών και φερτών υλικών στους δρόμους.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στα Ζωνιανά οι πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από την οικία τους σε άλλη κατοικία, λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή.

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Η κακοκαιρία συνεχίζεται στην Κρήτη, με όλες τις υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας να βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code.

Το μήνυμα του 112 για τον Μυλοπόταμο

Το προειδοποιητικό μήνυμα καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους:

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) October 2, 2026

Η ενεργοποίηση του 112 έγινε εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου.

Προληπτική μεταφορά δύο ανηλίκων στα Ζωνιανά

Στην Τοπική Κοινότητα Ζωνιανών, η άνοδος της στάθμης των υδάτων οδήγησε στην προληπτική παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

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Δύο ανήλικα μεταφέρθηκαν από το σπίτι τους σε άλλη οικία, σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει διαθέσει μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και τη διευκόλυνση της παροχέτευσης των νερών.

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Ισχυρή κινητοποίηση για αντλήσεις και μεταφορές σε ασφαλή σημεία

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ισχυρή κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας, με έμφαση σε αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, όπου απαιτηθεί.

Αντίστοιχα, έχουν κινητοποιηθεί δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, προκειμένου να συνδράμουν τους πυροσβέστες, κυρίως με μηχανήματα έργου.

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Κόκκινη προειδοποίηση για σήμερα και κυρίως το Σάββατο

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, που εκδόθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, συνεχίζονται τα επικίνδυνα φαινόμενα στην Κρήτη σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης.

Οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, αναμένονται σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, και κυρίως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

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Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας συστήνει την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα και εφαρμογή των υποδείξεων των Αρχών.

Απαγορεύεται η πρόσβαση σε φαράγγια και ορειβατικές διαδρομές

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, απαγορεύονται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπως:

Φαράγγια , εποπτευόμενα και μη.

, εποπτευόμενα και μη. Φυσιολατρικά μονοπάτια .

. Περιπατητικές και ορειβατικές διαδρομές , Ε4 ή μη.

, Ε4 ή μη. Λοιπά οικοσυστήματα σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο.

Παράλληλα, συνιστάται να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναβολής ή ακύρωσης υπαίθριων αθλητικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

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