Καιρός: Συνεχίζονται αύριο οι καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα – Στους 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία

Ακόμη μία μέρα με άστατο καιρό θα βιώσουν περιοχές της Ελλάδας καθώς συνεχίζονται και αύριο, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν κυρίως τα Δωδεκάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός αύριο σύμφωνα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί και στην κεντρική Μακεδονία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο νωρίς το πρωί.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς στις Κυκλάδες μεμονωμένες καταιγίδες έως το πρωί.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.