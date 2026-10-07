Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Το «καρφί» της Σταματίνας Τσιμτσιλή για τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη μεταξύ τους αντιπαράθεση. Το γεγονός όπως ήταν αναμενόμενο αποτελεί ένα από τα πιο “χοτ” θέματα των τελευταίων ημερών, ενώ μεταξύ άλλων συζητήθηκε και στο πλατό του «Happy Day», με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αφήνει ένα ιδιαίτερο υπονοούμενο στον αέρα της εκπομπής.

Ειδικότερα η παρουσιάστρια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με έχουν τσιγκλήσει άλλοι, είμαι τσιγκλημένη», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα έκανε και μια χιουμοριστική αναφορά στην περίφημη ατάκα «Ζαμέ Κορωπί» του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, δικηγόρου της Άννας Βίσση, αφήνοντας να εννοηθεί πως κάτι την έχει ενοχλήσει.

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Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός ποινικολόγος είχε μιλήσει πρόσφατα για την επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, μεταφέροντας την εικόνα πως υπήρχε διάθεση για συζήτηση. Ωστόσο, η μετέπειτα ανακοίνωση της Άννας Βίσση έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση και προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον.