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ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση στην κόρη της κρυφά από τον σύζυγό της – Την νάρκωσε και την βιντεοσκόπησε

Η 19χρονη θα απολογηθεί την Παρασκευή

Μαζωνάκης: Η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση στην κόρη της κρυφά από τον σύζυγό της – Την νάρκωσε και την βιντεοσκόπησε
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την Ιωάννα Γάκα να φέρεται να χρησιμοποιούσε την 19χρονη κόρη της ως “πειραματόζωο”, κάνοντάς της πλασμαφαίρεση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, περίπου 10 μέρες πριν τον θάνατο Μαζωνάκη, η κατηγορούμενη γιατρός είχε κάνει πλασμαφαίρεση στην 19χρονη, εν αγνοία του κατηγορούμενου γιατρού, συζύγου και πατέρα. Η γιατρός έκανε μέθη στην κόρη της και βιντεοσκοπούσε την διαδικασία της πλασμαφαιρεσης στην κόρη της.

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Υπενθυμίζεται ότι η 19χρονη αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου για την υπόθεση.

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