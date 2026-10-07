Μουσείο Βαρβαγιάννη: 25.500 επισκέπτες γνώρισαν την ιστορία του ούζου

Περισσότεροι από 25.500 επισκέπτες, από σχεδόν 60 διαφορετικές εθνικότητες, πέρασαν τις πόρτες του Μουσείου Βαρβαγιάννη το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, γνωρίζοντας την ιστορία του ούζου και μια παράδοση που διατηρείται ζωντανή για περισσότερα από 165 χρόνια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μουσείο υποδέχθηκε επισκέπτες από την Ελλάδα, την Τουρκία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από την Αμερική, την Αυστραλία και την Ασία.

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Στο Πλωμάρι της Λέσβου, όπου βρίσκεται το μουσείο, η ιστορία της οικογένειας Βαρβαγιάννη συνδέεται με την τέχνη της απόσταξης και την παραγωγική ταυτότητα του τόπου.

Μια διαδρομή που ξεκίνησε το 1860

Μέσα από αντικείμενα και ιστορικά τεκμήρια, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν μια διαδρομή που ξεκινά το 1860 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η περιήγηση παρουσιάζει τη γνώση και την εμπειρία της απόσταξης που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, καθώς και τη διαχρονική σχέση του ούζου με την οικογένεια Βαρβαγιάννη και τον τόπο παραγωγής του.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το μουσείο λειτουργεί ως σημείο επαφής με την ελληνική πολιτιστική και παραγωγική κληρονομιά, φέρνοντας ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών κοντά σε ένα χαρακτηριστικό προϊόν της ελληνικής παράδοσης.

Η ελληνική παραγωγή στο προσκήνιο

Η Ποτοποιία Βαρβαγιάννη είναι μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και επιχειρηματικότητα.

Η προσέλευση χιλιάδων επισκεπτών αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση μιας παράδοσης με βαθιές τοπικές ρίζες και τον ρόλο του μουσείου στη γνωριμία του κοινού με την ιστορία της.