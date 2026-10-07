Παιδική παχυσαρκία: Ο ΠΟΥ εξήρε την Ελλάδα – Τα αποτελέσματα της εθνικής δράσης

Την αναγνώριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ελληνική στρατηγική κατά της παιδικής παχυσαρκίας αναδεικνύει το υπουργείο Υγείας, με αφορμή την παρουσίαση των νέων διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών για παιδιά και εφήβους.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο Δρ Bruce Aylward εξήρε τη συνέπεια και τα μετρήσιμα αποτελέσματα της ελληνικής προσπάθειας, επισημαίνοντας ότι η χώρα εφαρμόζει στην πράξη τις κατευθυντήριες οδηγίες και υποστηρίζει άλλα κράτη στην ανάπτυξη αντίστοιχων πολιτικών.

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Οι νέες οδηγίες του ΠΟΥ, που παρουσιάστηκαν στις 7 Οκτωβρίου, αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση της παχυσαρκίας, με έμφαση στην έγκαιρη, επιστημονικά τεκμηριωμένη φροντίδα.

Ο στόχος για το 2030

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσίασε την πρόοδο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τη UNICEF.

Ο στόχος είναι το ποσοστό υπερβαρότητας και παχυσαρκίας στα παιδιά να μειωθεί από 37,5%, που καταγραφόταν το 2019, σε 24,5% έως το 2030.

Η προσέγγιση συνδυάζει την πρόληψη με την εξατομικευμένη υποστήριξη των οικογενειών. Περιλαμβάνει την ενίσχυση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τα σχολικά κυλικεία και την υπηρεσία διατροφικής τηλεσυμβουλευτικής σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Πάνω από 2.000 οικογένειες στη δωρεάν συμβουλευτική

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο δελτίο Τύπου, περισσότερες από 2.000 οικογένειες έλαβαν δωρεάν διατροφική συμβουλευτική.

Όπως αναφέρεται, το 80% των συμμετεχόντων με υπερβαρότητα ή παχυσαρκία απέκτησε φυσιολογικό βάρος. Το ποσοστό διακοπής της συμμετοχής περιορίστηκε στο 12%, έναντι 40–60% που αναφέρεται ως διεθνές ποσοστό.

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Παράλληλα, το 51,3% των συμμετεχόντων προερχόταν από δήμους χαμηλού ή μεσαίου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, στοιχείο που το υπουργείο συνδέει με την ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα.

Τι έδειξαν οι συνεδρίες

Στα παιδιά που ολοκλήρωσαν έξι συνεδρίες, το 79% παρουσίασε βελτίωση στον τυποποιημένο δείκτη ΔΜΣ, το λεγόμενο z-score. Στα παιδιά που ολοκλήρωσαν 12 συνεδρίες, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 89%.

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Το δελτίο Τύπου αναφέρει επίσης κλινικά σημαντική βελτίωση στο 36% των παιδιών με διαβήτη και στο 60% των παιδιών με υπέρταση εξαιτίας της παχυσαρκίας.

Η τήρηση των συνιστώμενων μερίδων αυξήθηκε από 19,6% σε 60,9%, ενώ καταγράφηκαν βελτιώσεις στις διατροφικές συνήθειες, στον χρόνο μπροστά σε οθόνες και στη συνολική ποιότητα ζωής.

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Αγαπηδάκη: «Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται τα παιδιά μας»

Η αναπληρώτρια υπουργός τόνισε ότι η προσπάθεια αφορά τη συνολική υποστήριξη των παιδιών και των γονέων.

«Πίσω από τους αριθμούς και τα διαγράμματα, βρίσκονται τα παιδιά μας και οι οικογένειές τους. Ο στόχος μας δεν ήταν ποτέ απλώς να αλλάξουμε έναν αριθμό στη ζυγαριά, αλλά να σταθούμε δίπλα σε κάθε γονιό και σε κάθε παιδί», ανέφερε.

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Για τη διεθνή αναγνώριση, υπογράμμισε ότι δημιουργεί ευθύνη για τη συνέχεια της δράσης: «Συνεχίζουμε με την ίδια θέρμη και φροντίδα, ώστε κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει μια δίκαιη ευκαιρία να μεγαλώσει με υγεία, χαρά και ασφάλεια».