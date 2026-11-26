Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα μας, με την θερμοκρασία να συνεχίσει την πτώση της και τις επόμενες μέρες, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώνονται βροχές και καταιγίδες.

Σήμερα, Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου ο καιρός θα είναι βροχερός ενώ θα πνέουν ισχυροί νότιοι νοτιάδες. Πολλές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να χτυπήσουν σήμερα κυρίως τα δυτικά, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν πως τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Την Κυριακή ο καιρός θα «αγριέψει» περισσότερο καθώς την θέση του νοτιά θα πάρουν οι βοριάδες που θα πνέουν έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο και θα ρίξουν ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία.

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Αναλυτικά για σήμερα αναμένονται από το απόγευμα βροχές στα βορειοδυτικά, κυρίως στην περιοχή του βορείου Ιονίου και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει ελάχιστα συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες.

Την Παρασκευή ωστόσο η θερμοκρασία θα πέσει και άλλο ενώ οι νοτιάδες θα ενισχυθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ ενώ το χαμηλό βαρομετρικό που επηρεάζει ήδη τον καιρό στην Ελλάδα, θα κινηθεί στο Ιόνιο και θα επηρεάσει γενικά τη δυτική Ελλάδα.

Στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα θα είναι έντονα.

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού το Σάββατο θα είναι οι βροχές. Αναμένονται φαινόμενα στα βόρεια και στα δυτικά. Δεν αποκλείονται και ισχυρές καταιγίδες.

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Νέα πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Από την Κυριακή ο έντονος βοριάς θα φέρει βροχές κυρίως σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει νέα «βουτιά» στα βόρεια και τα νότια ενώ αναμένονται χιόνια στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

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Προς το βράδυ της Κυριακής θα προχωρήσουν οι χιονοπτώσεις και σε ορεινές περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Ο βοριάς θα μπει σε όλο το Αιγαίο και θα φτάσει ακόμα τα 10 μποφόρ.

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Στους -8,5 ο υδράργυρος στο Νευροκόπι

Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης 25/11 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, αλλά και στα ορεινά της κεντρικής και νότιας χώρας, με 139 μετεωρολογικούς σταθμούς να καταγράφουν ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr οι ελάχιστες θερμοκρασίες την Τετάρτη στα ηπειρωτικά κυμάνθηκαν σε αρκετά χαμηλό επίπεδο.

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Στο Νευροκόπι σημειώθηκαν θερμοκρασίες –8,5 °C, ενώ στο Νεοχώρι Χαλκιδικής -7,1 βαθμούς Κελσίου.