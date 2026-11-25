Επιδεινώνεται ο καιρός από την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, μετά την χθεσινή πτώση της θερμοκρασίας, με το κύμα κακοκαιρίας να κορυφώνεται το προσεχές Σαββατοκύριακο, 28 και 29 Νοεμβρίου, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Μέχρι την αλλαγή του καιρού, ο καιρός θα είναι σταθερός με θερμοκρασία έως 20 βαθμούς, γιατί τη χώρα επηρεάζουν υψηλές βαρομετρικές πιέσεις. Σήμερα δεν αναμένονται βροχές. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς στη νότια χώρα, ενώ στη βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 15.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά. Η μόνη περιοχή με αισθητούς ανέμους θα είναι τα Δωδεκάνησα. Εκεί θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι, που για λίγη ώρα θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Πέμπτη 26-11-2026

Την Πέμπτη (26.11.2026) θα υπάρχουν αραιά σύννεφα, που κατά τόπους θα γίνουν πιο πυκνά. Θα βρέξει στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και πιθανώς στη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νότιους και νοτιοδυτικούς, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει.

Καταιγίδες την Παρασκευή 27-11-2026

Την Παρασκευή (27.11.2026) στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα θα έχει σύννεφα, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιά σύννεφα, πιο πυκνά κατά τόπους, και βροχές στις κεντρικές και βόρειες περιοχές.

Οι νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα δυναμώσουν και θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμη, κυρίως οι ελάχιστες τιμές.

Το Σάββατο και την Κυριακή η κακοκαιρία θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Κυριακή θα πνεύσουν θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι. Θα χιονίσει, και στη βόρεια Ελλάδα τα χιόνια θα φτάσουν και σε περιοχές με σχετικά χαμηλό υψόμετρο. Με τους βοριάδες, η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει σταδιακά.