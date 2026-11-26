Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 και η χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2027 βρίσκονται στο επίκεντρο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, 26 και 27 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη κι εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων στους δρόμους της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας.

Στόχος είναι να γεφυρωθούν οι σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών για την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων και να ανοίξει ο δρόμος για την επίτευξη συμφωνίας επί του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. «Ήρθε η ώρα να καταλήξουμε σε συμφωνία», τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στην επιστολή πρόσκλησής του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, καλώντας τους να εξετάσουν τη νέα συνολική συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε με «πνεύμα συμβιβασμού». Ο Αντόνιο Κόστα υπογραμμίζει τη συλλογική ευθύνη των Ευρωπαίων ηγετών να καταλήξουν σε μια ισορροπημένη συμφωνία, η οποία θα επιτρέψει στην ΕΕ να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, την ασφάλεια και την άμυνά της, καθώς και τον ρόλο της στον κόσμο, διατηρώντας παράλληλα τις πολιτικές που έχουν αποδείξει την αξία τους και συγκρατώντας τις εθνικές συνεισφορές σε εύλογα επίπεδα.

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Η θέση της Ελλάδας

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με εποικοδομητική διάθεση, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών μέσω της νέας διαπραγματευτικής πρότασης (Negobox). Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να στηρίξει έναν προϋπολογισμό που περιορίζει τις επενδυτικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδυναμώνει την Πολιτική Συνοχής.

Η ελληνική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές περαιτέρω περικοπές στους πόρους της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τονίζοντας πως οι αυξημένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες σε τομείς όπως η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια και η στρατηγική αυτονομία απαιτούν αντίστοιχους οικονομικούς πόρους.

Επίσης η θέση της Αθήνας είναι ότι «χρειαζόμαστε έναν πραγματικά ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με φιλοδοξία και επαρκείς πόρους. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις ανταγωνιστικότητας, συνοχής, ασφάλειας και στρατηγικής αυτονομίας. Δεν μπορούμε, από τη μία πλευρά, να αναγνωρίζουμε την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις, όπως υπογραμμίζει και η έκθεση Draghi, και από την άλλη να καταλήγουμε σε έναν προϋπολογισμό που περιορίζει τις διαθέσιμες δυνατότητες της Ένωσης».

«Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», είναι το βασικό μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα, επιμένοντας στην ανάγκη για έναν φιλόδοξο κοινοτικό προϋπολογισμό που θα στηρίζει την ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και τη συνοχή μεταξύ των κρατών-μελών.

Η Ελλάδα υποστηρίζει επίσης την εξέταση νέων πηγών εσόδων για την ΕΕ, μεταξύ των οποίων και τα έσοδα από μελλοντικές δημοπρασίες ραδιοφάσματος 6G, με στόχο τη διασφάλιση της επενδυτικής ικανότητας της Ένωσης χωρίς δυσανάλογες επιβαρύνσεις για τα κράτη-μέλη.

Η νέα συμβιβαστική πρόταση Κόστα

Η νέα διαπραγματευτική πρόταση που παρουσίασε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα προβλέπει περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ, από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ. Το συνολικό ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού διαμορφώνεται πλέον σε 1,78 τρισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, που αντιστοιχεί περίπου στο 1,13% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της ΕΕ, έναντι 1,26% της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.

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Σε σύγκριση με τον σημερινό πολυετή προϋπολογισμό (2021-2027), η πρόταση Κόστα προβλέπει αύξηση κατά 120% των κονδυλίων για την ανταγωνιστικότητα και κατά 232% για την άμυνα και διπλασιασμό της χρηματοδότησης προς τα κράτη-μέλη για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την προστασία των συνόρων της ΕΕ.

Παράλληλα, η πρόταση Κόστα προβλέπει περικοπές στο ευρύτερο κεφάλαιο του προϋπολογισμού που περιλαμβάνει τη γεωργία, την αλιεία και την πολιτική συνοχής. Ενώ οι εγγυημένοι πόροι για τις αγροτικές ενισχύσεις παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητοι, τα κονδύλια για τη συνοχή περιορίζονται περαιτέρω σε σχέση με την προηγούμενη συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας. Ο Αντόνιο Κόστα υπογραμμίζει, πάντως, ότι το νέο ταμείο που θα χρηματοδοτεί την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής θα παραμείνει το μεγαλύτερο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού».

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Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η επιβάρυνση των εθνικών προϋπολογισμών, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προτείνει νέες πηγές εσόδων για την ΕΕ, μεταξύ των οποίων η επιβολή φόρου 3% στον κύκλο εργασιών των μεγάλων επιχειρήσεων από ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών

Η νέα συμβιβαστική πρόταση του Αντόνιο Κόστα εξακολουθεί να συναντά σημαντικές αντιδράσεις, τόσο από τις λεγόμενες «φειδωλές» χώρες όσο και από τις χώρες που υπερασπίζονται τις παραδοσιακές πολιτικές της ΕΕ.

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Οι έξι «φειδωλές» χώρες – Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Δανία, Σουηδία και Φινλανδία – ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική συγκράτηση και περιορισμό των εθνικών συνεισφορών. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα των 16 χωρών που υπερασπίζονται την πολιτική συνοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επιδιώκει τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τη μείωση των περιφερειακών και οικονομικών ανισοτήτων.

Η Γαλλία, η οποία δεν ανήκει ούτε στην ομάδα των “φειδωλών”, ούτε στις χώρες της συνοχής, απέρριψε τη νέα πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την “ πολύ απογοητευτική” και επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συμφωνίας, καθώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση των εισοδηματικών ενισχύσεων των αγροτών. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, χαρακτήρισε τη νέα πρόταση Κόστα ένα πρώτο βήμα, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού παραμένει υπερβολικά υψηλό. Όπως επισήμανε, μια αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κατά περισσότερο από 40% δεν συνάδει με την ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη».

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Ενδεικτική των δυσκολιών είναι και η απόρριψη της νέας πρότασης τη Δευτέρα από τους ηγέτες των τεσσάρων χωρών της ομάδας του Βίσεγκραντ (Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία) και της Αυστρίας, κατά τη συνάντησή τους στην Μπρατισλάβα.

Στις διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών προστίθενται και οι πιέσεις των Ευρωπαίων αγροτών, οι οποίοι προγραμματίζουν μεγάλη κινητοποίηση στους δρόμους των Βρυξελλών, με την έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Οι ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις και συνεταιρισμοί Copa-Cogeca χαρακτηρίζουν τη νέα πρόταση Κόστα «επικίνδυνη», εκτιμώντας ότι συνεπάγεται μείωση του αγροτικού προϋπολογισμού κατά σχεδόν 15% σε ονομαστικούς όρους, πριν ακόμη συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού.

Νέα δάνειο 45 δισ. για την Ουκρανία

Ένα ακόμη «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις των «27», αποτελεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση νέου δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για το 2027, προκειμένου να καλυφθεί μέρος του χρηματοδοτικού κενού της χώρας, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 70 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 25 δισ. ευρώ προορίζονται για την κάλυψη των αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας και τα υπόλοιπα 20 δισ. ευρώ για τη στήριξη του κρατικού της προϋπολογισμού. Η νέα χρηματοδότηση έρχεται να προστεθεί στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ που έχει ήδη συμφωνηθεί για τη διετία 2026-2027.

Η Γερμανία θέτει ως προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό τη συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών στο νέο δάνειο της Ουκρανίας. Ωστόσο, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία και η Βουλγαρία, εμφανίζονται απρόθυμες να συμμετάσχουν, περιπλέκοντας περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις».

Οι εργασίες της Συνόδου και η διαδοχή της ΕΚΤ

Οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής θα ξεκινήσουν στις 11 π.μ. (ώρα Ελλάδας) με τη Σύνοδο της Ευρωζώνης σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και του προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις εκτιμήσεις τους για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Στη συνέχεια θα συζητηθεί η ανανέωση της ηγεσίας της ΕΚΤ και ειδικότερα η διαδοχή της Κ.Λαγκάρντ, η οποία αποχωρεί πρόωρα από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027. Στόχος είναι η λήψη απόφασης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας οι «27» θα εξετάσουν τη νέα πρόταση Κόστα για τον πολυετή προϋπολογισμό, καθώς και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Μετά το γεύμα εργασίας, η συνεδρίαση θα διακοπεί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν διμερείς και πολυμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ κρατών-μελών. Οι «27» αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου αργά το βράδυ για να αποτιμήσουν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με την επιστολή πρόσκλησης του Αντόνιο Κόστα, οι εργασίες της έκτακτης Συνόδου Κορυφής προβλέπεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.