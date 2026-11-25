Άλλαξε από χθες, το σκηνικό του καιρού με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ από το βράδυ της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου αναμένονται βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια στα ορεινά.

Συγκεκριμένα, το οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, σε συνδυασμό με διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές και την εισβολή ψυχρότερων αέριων μαζών, θα δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα άστατο και σταδιακά χειμωνιάτικο σκηνικό.

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Για σήμερα, Τετάρτη θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν περισσότερο από τις βραδινές ώρες. Ασθενείς τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν αρχικά στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να επεκτείνονται στη δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους, με σημαντική ενίσχυση στο βόρειο Ιόνιο, όπου τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια, ενώ στην Αθήνα η μέγιστη τιμή θα κυμανθεί στους 15-16 βαθμούς.

Από αύριο Πέμπτη (26.11.2026) η κακοκαιρία θα αρχίσει να οργανώνεται, με τα πρώτα έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται στα βορειοδυτικά. Βροχές και καταιγίδες θα πέσουν στη δυτική Ελλάδα και σταδιακά στα βόρεια τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και στα δυτικά παράκτια της Ηπείρου, ενώ προς τα ξημερώματα της Παρασκευής τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο υπόλοιπο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 6-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πρόσκαιρη άνοδο.

Η κακοκαιρία την Παρασκευή (27.11.2026) θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, αλλά και στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου η διάρκεια και η ένταση των βροχοπτώσεων ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλα ύψη βροχής. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 20 βαθμούς στα ανατολικά και νότια.

Το Σαββατοκύριακο (28 και 29 Νοεμβρίου) θα είναι ιδιαίτερα η κακοκαιρία με το βαρομετρικό χαμηλό να κινείται νοτιοανατολικά και να επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Για το Σάββατο περιμένουμε ισχυρές και κατά τόπους παρατεταμένες βροχοπτώσεις, τοπικά έντονες καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά από το απόγευμα. Την Κυριακή δεν αποκλείεται τα χιόνια να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας σε θυελλώδεις εντάσεις κυρίως στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση. Μάλιστα, την Κυριακή σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας οι θερμοκρασίες ενδέχεται να παραμείνουν σε μονοψήφια επίπεδα ακόμη και το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας αναμένεται να είναι:

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Ισχυρές και κατά διαστήματα μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν σχεδόν το σύνολο της χώρας.

Καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

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Από το απόγευμα του Σαββάτου χιονοπτώσεις στα ορεινά, με πιθανότητα να επεκταθούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα προς την Κυριακή, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων, με επικράτηση θυελλωδών εντάσεων κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά προσήνεμα, ιδιαίτερα την Κυριακή.

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Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από το απόγευμα του Σαββάτου και να γίνει περισσότερο αισθητή την Κυριακή.