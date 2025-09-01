Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη βδομάδα του Σεπτεμβρίου – Ποια θα είναι η πιο ζεστή μέρα

Με καλό καιρό και ζέστη μπήκε ο Σεπτέμβριος, με τον υδράργυρο σε να κινείται αρκετά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει σε ανάρτησή του πως ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί 4 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά, ενώ η Τετάρτη 3/09 θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας.

«Ο υδράργυρος θα φλερτάρει με τους 38 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία και τους 36-37 στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική με τους 35-36 βαθμούς και τους 32-33 στη Θεσσαλονίκη», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook.

Πάντως, τα 40άρια που προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι την προηγούμενη εβδομάδα, αναβάλλονται για την επόμενη χρονιά.

Ο καιρός σήμερα – Πώς θα κυλήσει η υπόλοιπη εβδομάδα

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα 1/9 θα είναι γενικά αίθριος και οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη 2/9, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη 3/9, στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός όμως από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και από τις μεσημβρινές κατά τόπους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στην Ήπειρο και την ανατολική Μακεδονία θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη 4/9, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και την Παρασκευή 5/9, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.