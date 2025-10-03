Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται από Δευτέρα – Πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες, η πρόγνωση Μαρουσάκη

Βελτιώνεται η εικόνα του καιρού το Σαββατοκύριακο, όμως νέα αστάθεια φέρνει καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας από τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα χαλάσει στις αρχές της εβδομάδας με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που δείχνει ότι το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει. Ειδικότερα, από το βράδυ της Κυριακής και κυρίως μέσα στη Δευτέρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας προς την περιοχή της Αδριατικής που θα κινηθεί προς τη χώρα μας.

“Το διήμερο Δευτέρα με Τρίτη περιμένουμε και πάλι κακοκαιρία στη χώρα μας με αρκετές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων”, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η επέλαση της 48ωρης κακοκαιρία που χτυπάει την χώρα από την Πέμπτη (2/10). Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά, τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα κατευθύνονται σήμερα στην Θράκη , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

“Καλημέρα σας. Στην Ανατολική Μακεδονία -Θράκη , το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα έχει μεταφερθεί το κυριότερο μέρος της κακοκαιρίας, αν και στα δυτικά εξακολουθεί να διατηρείται άστατος ο καιρός με σποραδικές καταιγίδες. Ξεπεράσαμε τοπικά τα 100mm βροχής μέχρι τα ξημερώματα στο Ανατολικό Αιγαίο (δυτικά της Λέσβου). Από το απόγευμα και μετά ύφεση των φαινομένων σε όλη τη χώρα και βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές το ΣΚ. Το κρύο στα βόρεια θα υποχωρήσει λίγο την Κυριακή”, αναφέρει σε ανάρτηση του.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων. Στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 20 με 23 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.