Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες για αύριο Δευτέρα με τοπικές μπόρες στα ορεινά

Αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα 25 Αυγούστου σε όλη τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις και πιθανές μπόρες να εκδηλώνονται κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28°C, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 32°C, στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα από 18 έως 33°C, στην Ήπειρο από 15 έως 31°C, στην Πελοπόννησο από 18 έως 34°C, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32°C, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 33°C, στις Κυκλάδες από 21 έως 31°C, στη Ρόδο από 25 έως 33°C και στην Κρήτη από 20 έως 33°C.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί στα 3-5 μποφόρ, ενώ στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 4-6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με βόρειους έως βορειοανατολικούς ανέμους 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 33°C.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις, άνεμοι βορειοδυτικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30°C.

Συνολικά, η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες, ενώ οι ορεινές περιοχές των ηπειρωτικών θα δουν λίγες τοπικές μπόρες.