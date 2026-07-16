Καιρός: Έρχονται 40άρια Κυριακή και Δευτέρα – Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς με τα μελτέμια, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Τα πρώτα 40άρια του καλοκαιριού θα κάνουν την εμφάνιση αλλάζοντας ελαφρώς την εικόνα του καιρού τις επόμενες μέρες, ενώ τα μελτέμια θα ενισχύσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα επόμενα 24ωρα και συγκεκριμένα το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα, αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες λόγω κύματος ζέστης που θα φτάσει στην χώρα από την Ιταλία. Όπως σημειώνει όμως από την Τρίτη θα υπάρξει σταδιακή εξασθένηση η οποία θα ξεκινήσει από τα βόρεια, ενώ στην Αθήνα και τις νοτιότερες περιοχές, το κύμα ζέστης ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο.

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Η ανάρτηση Κολυδά για τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών

«Η εικόνα που προκύπτει τόσο από τους χάρτες της θερμοκρασίας στα 850 hPa όσο και από τα ensemble μετεωγράμματα των πόλεων είναι αρκετά σαφής: η θερμή μεταφορά ενισχύεται σταδιακά και κορυφώνεται μέσα στο διήμερο Κυριακής–Δευτέρας, το οποίο φαίνεται να αποτελεί το δυσκολότερο τμήμα της περιόδου.

Η θερμή αέρια μάζα παραμένει εγκατεστημένη πάνω από την κεντρική και τη νότια Ελλάδα, με τις υψηλότερες τιμές στα 850 hPa να επηρεάζουν κυρίως τα ηπειρωτικά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έντονη ηλιοφάνεια και τους ασθενέστερους ανέμους στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πολύ υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες. Η Κυριακή και ιδιαίτερα η Δευτέρα εμφανίζονται ως οι ημέρες με τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση, χωρίς να αποκλείονται τοπικά τιμές κοντά ή και πάνω από τους 40°C στις πιο ευάλωτες πεδινές περιοχές.

Τα μετεωγράμματα της Αθήνας, της Λαμίας, της Θεσσαλονίκης και της Τρίπολης επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Οι καμπύλες των μέγιστων θερμοκρασιών ανεβαίνουν έως την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αρχίζει να εμφανίζεται σαφής καθοδική τάση. Από την Τρίτη προς την Τετάρτη η υποχώρηση γίνεται πλέον αισθητή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κινούνται από τα βορειοδυτικά προς την περιοχή μας.

Η πτώση δεν θα εκδηλωθεί ταυτόχρονα παντού. Πρώτα θα γίνει αισθητή στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθεί νοτιότερα. Στη Θεσσαλονίκη η αποκλιμάκωση φαίνεται νωρίτερα και εντονότερα, ενώ στην Αθήνα, στη Λαμία και γενικότερα στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά η ζέστη ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά, η γενική τάση των ensembles είναι κοινή: μετά την κορύφωση του διημέρου Κυριακής–Δευτέρας ακολουθεί σταδιακή και ουσιαστική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας». 🎯Η εικόνα που προκύπτει τόσο από τους χάρτες της θερμοκρασίας στα 850 hPa όσο και από τα ensemble μετεωγράμματα των πόλεων είναι αρκετά σαφής: η θερμή μεταφορά ενισχύεται σταδιακά και κορυφώνεται μέσα στο διήμερο Κυριακής–Δευτέρας, το οποίο φαίνεται να αποτελεί το δυσκολότερο… pic.twitter.com/E3hfkESiuE— Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 16, 2026

Ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρούσακης, στην πρόγνωσή του σημειώνει πως τα επόμενα 24ωρα αναμένεται «πολλή η ζέστη, με τα μελτέμια να αυξομειώνουν τις εντάσεις τους προς την πλευρά του Αιγαίου και τον κίνδυνο πυρκαγιάς να είναι αρκετά υψηλός».

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Υψηλές θερμοκρασίες θα χαρακτηρίζουν τον καιρό τις επόμενες ημέρες με την θερμοκρασία να φτάνει ήδη στους 38 βαθμούς, ενώ την Κυριακή αναμένονται τοπικά τα πρώτα 40άρια του καλοκαιριού.

Όπως αναφέρει η Αναστασίας Τυράσκη στο Ertnews, ο καιρός σήμερα θα παραμείνει αίθριος με κάποιες λίγες αστάθειες το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Τα μελτέμια θα φτάσουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο έως 4. Η θερμοκρασία θα είναι και σήμερα σε ανεκτά επίπεδα αν και αναμένεται αύξηση το μεσημέρι, φτάνοντας τοπικά ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

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Την Παρασκευή αναμένεται νέα ενίσχυση του μελτεμιού που θα φτάσει τα 7 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου. Στην ανατολική Κρήτη οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ.

Το Σαββατοκύριακο ωστόσο αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας λόγω θερμών αέριων μαζών που έρχονται από την Ιταλία. Δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή.

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Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Όσον αφορά για αύριο (17/7) σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο στο πορτοκαλί είναι:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)

Υψηλός αύριο ο κίνδυνος (κατηγορία 3) και σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών αυτών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.