Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης 16/7 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Ο Γάλλος άσος πάτησε το πόδι του σε ελληνικό έδαφος λίγο πριν τις 18:30, με την πτήση του να έχει καθυστέρηση καθώς αρχικά είχε γίνει γνωστό πως θα έρθει στις 17:35.

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Πλέον, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα θα βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο, με τους «πράσινους» το οποίο θα έχει διάρκεια τριών χρόνων.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε συνολικά στην παρουσία του στην EuroLeague με ASVEL και Real Madrid μέτρησε 124 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 10.8 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα, με ποσοστό 57.3% στα δίποντα, 41.1% στα τρίποντα και 77% στις βολές.

Τον Αύγουστο του 2024 επέστρεψε στο NBA για λογαριασμό των Philadelphia 76ers, με τους οποίους πραγματοποίησε 70 εμφανίσεις, μετρώντας 11 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ κατά μέσο όρο. Τον Ιούλιο του 2025 υπέγραψε στους New York Knicks, με τους οποίους πανηγύρισε το NBA Cup του 2025, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 μετακινήθηκε μέσω ανταλλαγής στους Chicago Bulls. Με την ομάδα του Σικάγο αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 10 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με ποσοστό 38.3% από το τρίποντο.

Ο Γιαμπουσέλε αποτελεί βασικό μέλος της Εθνικής Γαλλίας, με την οποία έχει κατακτήσει τρία ασημένια μετάλλια, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (2020), στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (2024) και στο EuroBasket 2022. Στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, μάλιστα, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, ολοκληρώνοντας το τουρνουά με 14 πόντους, 3.3 ριμπάουντ, και 1 ασίστ κατά μέσο όρο.