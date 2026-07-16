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ΕΛΛΑΔΑ

Φάληρο: Συρμός του τραμ συγκρούστηκε με μηχανή – Τραυματίστηκε 9χρονο κορίτσι

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία

Φάληρο: Συρμός του τραμ συγκρούστηκε με μηχανή – Τραυματίστηκε 9χρονο κορίτσι
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Φάληρο, όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με τρίκυκλο όχημα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Αιόλου.

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Από το συμβάν τραυματίστηκε ένα 9χρονο κορίτσι, μέλος οικογένειας Ρομά, που επέβαινε στο τρίκυκλο.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι αρμόδιες αρχές και ασθενοφόρο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

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