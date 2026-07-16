Φάληρο: Συρμός του τραμ συγκρούστηκε με μηχανή – Τραυματίστηκε 9χρονο κορίτσι
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Φάληρο, όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με τρίκυκλο όχημα.
Η σύγκρουση σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Αιόλου.
Από το συμβάν τραυματίστηκε ένα 9χρονο κορίτσι, μέλος οικογένειας Ρομά, που επέβαινε στο τρίκυκλο.
Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι αρμόδιες αρχές και ασθενοφόρο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
πηγή στην Google
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