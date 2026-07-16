Τούρκος επιστήμονας χτυπά καμπανάκι για νέο ισχυρό σεισμό – Ποια περιοχή κινδυνεύει περισσότερο

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό στην κοινή γνώμη και την επιστημονική κοινότητα της Τουρκίας προκαλεί η νέα, προειδοποιητική παρέμβαση του διακεκριμένου Τούρκου γεωεπιστήμονα, Νατζί Γκιορούρ (Naci Görür), αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Αφορμή για τη νέα αυτή προειδοποίηση στάθηκε η σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Αϊβατζίκ του Τσανάκκαλε.

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Σύμφωνα με τον καθηγητή, η δόνηση αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η τεκτονική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ιδιαίτερα έντονη.

Το ρήγμα Κιουτσούκκουγιου και η πίεση στον Μαρμαρά

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τούρκος καθηγητής εξήγησε ότι η δόνηση προήλθε από το ρήγμα Κιουτσούκκουγιου (Küçükkuyu), το οποίο αποτελεί τμήμα του νότιου κλάδου του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα καταδεικνύει, κατά τον ίδιο, ότι η ευρύτερη περιοχή του Μαρμαρά εξακολουθεί να συσσωρεύει επικίνδυνη τεκτονική πίεση.

12 saat önce Küçükkuyu Fayı üzerinde sığ ve küçük bir deprem oldu. KAF’ın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyorki Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz pic.twitter.com/4FUilgpHee— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 16, 2026

«Πριν από δώδεκα ώρες σημειώθηκε ένας μικρός και επιφανειακός σεισμός στο ρήγμα Κιουτσούκκουγιου. Η περιοχή αυτή, που αποτελεί τον νότιο κλάδο του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, δείχνει ότι το Μαρμαρά βρίσκεται υπό τάση.

Αναμένουμε έναν μεγάλο σεισμό στον βόρειο κλάδο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκιορούρ.

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Τι εκτιμά η επιστημονική κοινότητα για το Ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας

Οι εκτιμήσεις του Νατζί Γκιορούρ βρίσκονται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις αναλύσεις της πλειονότητας των Τούρκων σεισμολόγων.

Οι επιστήμονες συγκλίνουν στο ότι τα υποθαλάσσια τμήματα του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, που διατρέχουν τη Θάλασσα του Μαρμαρά, έχουν συσσωρεύσει τεράστια ποσότητα σεισμικής ενέργειας.

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Με βάση τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, ο βόρειος κλάδος του ρήγματος θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες ζώνες παγκοσμίως, με εξαιρετικά υψηλό σεισμικό δυναμικό, ικανό να προκαλέσει καταστροφικό σεισμό στο μέλλον.

Παρ’ όλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα σπεύδει να διευκρινίσει ότι η ακριβής πρόβλεψη του χρόνου εκδήλωσης μιας τέτοιας δόνησης παραμένει αδύνατη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην εκτίμηση της μακροπρόθεσμης σεισμικής επικινδυνότητας και στη θωράκιση των υποδομών.

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Η ευρύτερη περιοχή της Θάλασσας του Μαρμαρά τελεί υπό διαρκή και στενή παρακολούθηση από τουρκικούς και διεθνείς σεισμολογικούς φορείς, καθώς στο παρελθόν το Ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας έχει δώσει ορισμένους από τους πιο φονικούς σεισμούς στην ιστορία της χώρας