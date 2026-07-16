Φωτιά στο Κιλκίς – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης 16/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στο χωριό Άσπρος στο Κιλκίς.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά.

Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Παιονίας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.