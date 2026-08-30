Καιρός σήμερα: Έως 37 βαθμούς και αφρικανική σκόνη – Πού αναμένονται καταιγίδες

Ζέστη, αφρικανική σκόνη στα δυτικά, ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και τοπικές καταιγίδες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, ενώ τοπικά στα δυτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37 βαθμούς.

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Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες. Νέα αστάθεια αναμένεται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ωστόσο, τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Αφρικανική σκόνη και περιορισμένη ορατότητα

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα στην ίδια περιοχή θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά τμήματά του.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι-βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

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Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι-νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Μακεδονία και Θράκη

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αναμένονται εκ νέου όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

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Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρη αστάθεια στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 με 35 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ιόνιο, Ήπειρος και δυτική Ελλάδα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

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Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά. Τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν στις ηπειρωτικές ορεινές περιοχές, ενώ στην Πελοπόννησο είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη

Αίθριος προβλέπεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Ο καιρός θα είναι αίθριος, με βόρειους ανέμους 4 έως 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς.

Η πρόγνωση έως την Τετάρτη

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Παρόμοιο θα παραμείνει το σκηνικό και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, με γενικά αίθριο καιρό και πρόσκαιρη απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει σημαντική μεταβολή.