Εικόνες καταστροφής στην Κρήτη από την κακοκαιρία – Ένας νεκρός κι ένα ζευγάρι στο νοσοκομείο (βίντεο+φωτογραφίες)

Μεγάλες καταστροφές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, με έναν κτηνοτρόφο να εντοπίζεται νεκρός, στις Καρίνες Ρεθύμνου, μετά την εξαφάνισή του την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου.

O κτηνοτρόφος φέρεται να εντοπίστηκε νεκρός λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (1.10) κοντά σε ρυάκι από αστυνομικό μετά από έρευνες που γίνονταν στο Ρέθυμνο εν μέσω κακοκαιρίας.

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Ο άνδρας μετέβη το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν, με την οικογένειά του να δηλώνει την εξαφάνισή του με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, καθώς η περιοχή πλήττονταν από την σφοδρή κακοκαιρία.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν ο κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων Νομού Ρεθύμνου, Νικόλαος Τζανιδάκης είχε δηλώσει νωρίτερα πως το βράδυ που πέρασε ήταν αρκετά δύσκολο για τον Μυλοπόταμο καθώς φερτά υλικά μπλόκαραν τους δρόμους ενώ ο Ζωνιανός ποταμός βρέθηκε στα όριά του.

Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν επί ποδός με σκοπό να παρέχουν βοήθεια σε κάθε πολίτη που βρεθεί σε ανάγκη αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή αγνοούμενους.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, δρόμοι πλημμύρισαν νερά μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα, καλλιέργειες καταστράφηκαν, ενώ κατολισθήσεις και φερτά υλικά δυσκολεύουν την κυκλοφορία. Παράλληλα, ένα ζευγάρι μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο καθώς βρέθηκε στο νερό όταν παρασύρθηκε η γέφυρα Διοσκουρίου. Έγιναν κι άλλοι απεγκλωβισμοί. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων.

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Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ το 112 έχει στείλει διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους περιοχών του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, με συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή επικίνδυνων σημείων.

Η ΕΜΥ διατηρεί την «κόκκινη» προειδοποίηση για την Κρήτη, όπου ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός. Παράλληλα, στο Αιγαίο πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, που τοπικά φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

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Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης υπερχείλισε ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε διασπορά για την παροχή βοήθειας.

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Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Ηρακλείου με μηχανήματα έργου.

Στην περιοχή Άνω Φοινικιά, δύο άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο από ακινητοποιημένο όχημα, καθώς στο οδόστρωμα είχαν συσσωρευτεί φερτά υλικά.

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Προβλήματα από τα έντονα φαινόμενα έχουν αναφερθεί και στις Γούβες, ενώ η Πυροσβεστική βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας, άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και απομάκρυνση πολιτών από σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το πεδίο, τα ρέματα αποτελούν ένα από τα βασικά προβλήματα στην περιοχή, καθώς τα μεγάλα ύψη βροχής έχουν αυξήσει απότομα τις στάθμες των υδάτων.

Υπερχείλισαν ποτάμια στο Ρέθυμνο

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στο Ρέθυμνο, με ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν οδηγήσει σε υπερχειλίσεις ποταμών, κατολισθήσεις, εγκλωβισμούς και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Νωρίς το πρωί, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν ή να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς και τις επισκέψεις προς Ζωνιανά, Λιβάδια και την ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Στην περιοχή των Ζωνιανών, ποτάμι υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί οδηγός μέσα σε όχημα. Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση των Αρχών.

Στα Λιβάδια, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα του Δισκουρίου. Ένα ζευγάρι έπεσε στην κοίτη του ποταμού και τραυματίστηκε, ενώ και οι δύο μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Παράλληλα, ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει ζητήσει από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνδρομή εξωτερικών συνεργείων για το άνοιγμα των δρόμων και την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Προβλήματα και στα Ανώγεια

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στα Ανώγεια, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν κατολισθήσεις και συσσώρευση λάσπης. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Η κυκλοφορία στον δρόμο Άξος – Ανώγεια διακόπηκε προσωρινά, ενώ συνεργεία του δήμου και ιδιώτες εργολάβοι επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών.

Συνολικά, μέχρι στιγμής η Πυροσβεστική έχει επιληφθεί σε 21 περιστατικά στην Κρήτη, εκ των οποίων τα 15 στο Ηράκλειο, που αφορούν κυρίως αντλήσεις υδάτων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Στις 09:34 το πρωί ενεργοποιήθηκε το 112 για τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, με τους κατοίκους να καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο αργότερα, στις 10:02, εστάλη μήνυμα 112 και για την περιοχή του Αγίου Νικολάου, με αντίστοιχη σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων.

Παράλληλα, προειδοποιήσεις είχαν απευθυνθεί σε κατοίκους και επισκέπτες του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας, του Μιλάτου και των Λιμνών, λόγω των επικίνδυνων συνθηκών και των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στον ΒΟΑΚ, με τις Αρχές να ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, εγκλωβισμοί και ζημιές στο Μινώα Πεδιάδας

Στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, φερτά υλικά και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στην περιοχή του Καστελλίου, δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ σε αρκετά σημεία η διέλευση των οχημάτων έχει καταστεί αδύνατη. Προβλήματα καταγράφονται και στις οδούς που συνδέουν το Αρκαλοχώρι με το Καστέλλι, ενώ αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς δρόμων, μεταξύ άλλων:

από το κοιμητήριο Θραψανού προς Ζωφόρους,

στην επαρχιακή οδό από τη διασταύρωση που συνδέει το Χουμέρι με τον Γαλατά,

στον δρόμο Γαλατά – Μπονί, μετά το γεφυράκι της Αγίας Μαρίνας.

Παράλληλα, δεν πρέπει να πραγματοποιείται διέλευση από το 1ο χιλιόμετρο Αρκαλοχωρίου – Καστελλίου, τον περιφερειακό δρόμο Καστελλίου, τη διαδρομή Μαθιά – Καστέλλι στο ύψος των Βιγλιών, καθώς και τον δρόμο Αλάγνι – Στείρωνας – Πανόραμα – Αμουργέλλες.

Στην περιοχή αναφέρθηκαν επίσης περιστατικά ανθρώπων που είχαν μεταβεί σε αγροτικές εκτάσεις και αντιμετώπισαν δυσκολίες στην επιστροφή τους, με τις Αρχές να επιχειρούν για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Έως και 300 χιλιοστά βροχής

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας δεν είναι μόνο η ένταση των φαινομένων, αλλά κυρίως η διάρκεια και ο τεράστιος όγκος νερού που πέφτει στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, στον Σέμπρωνα Χανίων καταγράφηκαν περίπου 140 χιλιοστά βροχής από την προηγούμενη ημέρα έως το πρωί της Πέμπτης, ενώ το συνολικό ύψος βροχής σε ορισμένες περιοχές μπορεί να ξεπεράσει τα 300 χιλιοστά.

Ιδιαίτερα αυξημένα ύψη βροχής αναμένονται στη βόρεια και βορειοδυτική Κρήτη, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, η βροχή άγγιξε τα 300 χιλιοστά, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές, μεταξύ αυτών και το Κυπαρίσσι.

Κλειστά σχολεία και φαράγγια

Λόγω της έντασης των φαινομένων, έχουν κλείσει σχολικές μονάδες σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι, ενώ κλειστά είναι τα σχολεία και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε επίσης σε σχολεία σε Αγία Πελαγία και Φόδελε, περιοχές που έχουν αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, έχουν κλείσει φαράγγια και έχουν επιβληθεί περιορισμοί κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, καθώς η διέλευση από ρέματα, χειμάρρους και σημεία όπου υπάρχουν αυξημένες ποσότητες νερού εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να χρησιμοποιούν τον περιφερειακό δρόμο μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.

Στην περιοχή έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με τον κίνδυνο πλημμυρών να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλός.

Ανώγεια: Χωρίς ρεύμα τη νύχτα – Κατολισθήσεις και διακοπή δρόμου

Πολλά προβλήματα καταγράφονται εξαιτίας της κακοκαιρίας και στα Ανώγεια, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και να απαιτεί αυξημένη προσοχή.

Ολόκληρη η περιοχή παρέμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προκάλεσαν κατολισθήσεις και συσσώρευση λάσπης.

Ο δήμαρχος Ανωγείων απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Παράλληλα, ο δρόμος που συνδέει την Αξό με τα Ανώγεια αποκόπηκε προσωρινά εξαιτίας των έντονων φαινομένων. Από νωρίς το πρωί συνεργεία του Δήμου, μαζί με ιδιώτες, επιχειρούν στα σημεία όπου έχουν συγκεντρωθεί φερτά υλικά, προχωρώντας στον καθαρισμό και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Ενισχύθηκε η Πυροσβεστική

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων έχει ενισχυθεί η παρουσία της Πυροσβεστικής στην Κρήτη.

Από τον Πειραιά μεταφέρθηκε στο νησί Κλιμάκιο Άμεσης Επέμβασης Υδάτων της 6ης ΕΜΑΚ με βάρκες, ερπυστριοφόρο όχημα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και βάρκα της 1ης ΕΜΑΚ. Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί και Μηχανοκίνητη Ειδική Ομάδα Επιχειρήσεων με αντλητικά μέσα.

Οι δυνάμεις επιχειρούν για απαντλήσεις υδάτων, διασώσεις και απεγκλωβισμούς, απομάκρυνση φερτών υλικών και αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων που προκαλούν τα έντονα φαινόμενα.

Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς Ραφήνα και Λαύριο, ενώ έχουν υπάρξει τροποποιήσεις στα δρομολόγια από τον Πειραιά προς τον Αργοσαρωνικό. Ορισμένα ταχύπλοα δρομολόγια ακυρώθηκαν, ενώ τα συμβατικά πλοία αναμένεται να πραγματοποιήσουν τα δρομολόγιά τους, ανάλογα με τις συνθήκες.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν και την κίνηση των κρουαζιερόπλοιων.

Το Queen Anne, με περίπου 2.841 επιβάτες, κατέπλευσε εκτάκτως στη Σούδα το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου και παραμένει στο λιμάνι μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες ώστε να συνεχίσει με ασφάλεια το ταξίδι του.

Στη Ρόδο, το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady αντιμετώπισε πρόβλημα με τους κάβους πρόσδεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι κάβοι έσπασαν και το πλοίο ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο μικρά σκάφη. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Ο καιρός σήμερα

Η επιδείνωση του καιρού δεν περιορίζεται στην Κρήτη.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει επικαιροποιήσει το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, διατηρώντας «κόκκινη» προειδοποίηση για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη νότια Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη.

Παράλληλα, πολύ ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, πνέουν στο Αιγαίο.

Βροχές σημειώνονται και στη Μαγνησία και την Εύβοια, ενώ στην Αττική αναμένονται κατά διαστήματα ασθενείς τοπικές βροχές, με τους ανέμους να φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει περίπου τους 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι καλύτερος, με ηλιοφάνεια, ανέμους έως 4 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία περίπου 25 βαθμούς.