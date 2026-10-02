Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα – Στο “επίκεντρο” της κακοκαιρίας η Κρήτη

Συνεχίζεται και σήμερα, Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου η κακοκαιρία στη χώρα μας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένεται να πλήξουν την Κρήτη από το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, παρά τη πρόσκαιρη βελτίωση των φαινομένων το πρωί, αναμένεται νέα επιδείνωση από το απόγευμα και κυρίως το Σάββατο. Η Κρήτη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων, ενώ ιδιαίτερα θα επηρεαστούν οι βόρειες και ορεινές περιοχές του νησιού, με τα Χανιά και το Ρέθυμνο να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί, σε αρκετές περιοχές της Κρήτης τα ύψη βροχής έχουν ξεπεράσει τα 190 εκατοστά, ενώ στο Τζερμιάδο Λασιθίου καταγράφηκαν περισσότερα από 237 εκατοστά. Στα Ανώγεια, η ποσότητα του νερού που έπεσε σε λιγότερο από 24 ώρες αντιστοιχεί σε βροχή περίπου δυόμισι μηνών.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤnews Νικολέτα Ζιακοπούλου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ποσότητα του νερού που έπεσε στην Κρήτη μέσα σε μία ημέρα αντιστοιχεί με εκείνη που δέχεται η Αθήνα σε ολόκληρο τον χρόνο. Όπως εξήγησε, στα Χανιά έπεσαν περίπου 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα και στο Λασίθι περίπου 250 τόνοι.

Η πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων που αναμένεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής δεν σημαίνει ότι η κακοκαιρία απομακρύνεται. Αντίθετα, από το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας προβλέπεται νέα επιδείνωση, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται το Σάββατο, όταν τα ήδη κορεσμένα εδάφη της Κρήτης θα δεχθούν νέες σημαντικές ποσότητες νερού. Εκτός από την Κρήτη, έντονα φαινόμενα προβλέπονται στο Νότιο Αιγαίο, ενώ σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με την ένταση να φτάνει τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικαιροποιήθηκε τα μεσάνυχτα, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στο Νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής. Για την Κρήτη προβλέπεται νέα επιδείνωση από το απόγευμα της Παρασκευής, με τα φαινόμενα να εντείνονται κυρίως το Σάββατο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, δημιουργώντας παράλληλα προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες προβλέπονται στο Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από το απόγευμα, ιδιαίτερα στα βόρεια και ορεινά τμήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, τους 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, τους 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ και ριπές που θα φτάνουν τα 80-90 χιλιόμετρα την ώρα.

Απαγορευτικό απόπλου

Από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια λόγω απαγορευτικού απόπλου. Στον Πειραιά, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με δυσκολίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πλοία προς Ηράκλειο και Χανιά, καθώς και το πλοίο προς Χίο και Μυτιλήνη, αναμένεται να πραγματοποιήσουν κανονικά τα δρομολόγιά τους, ενώ δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλοων προς τον Αργοσαρωνικό.