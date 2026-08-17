Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Εξασθενούν τα μελτέμια, αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς για 20 περιοχές

Μικρή άνοδος αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα η θερμοκρασία, με τα μελτέμια να υποχωρούν και τον κίνδυνο πυρκαγιάς να είναι αυξημένος.

Συγκεκριμένα, σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίζουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, αυξημένη παραμένει η επαγρύπνηση για την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς 20 περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο. Μεταξύ αυτών είναι η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το σκηνικό του καιρού θα παρουσιάσει πάντως τοπικές διαφοροποιήσεις μέσα στην ημέρα. Στα ηπειρωτικά αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και άλλες περιοχές της χώρας

Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, δηλαδή στο επίπεδο 3, βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Αιτωλοακαρνανία.

Στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας εντάσσονται η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλεία και η Ζάκυνθος, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται επίσης για τον Έβρο και τη Ροδόπη.

Η πρόβλεψη αφορά ακόμη την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην κατηγορία 3 περιλαμβάνονται επίσης περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας και της Λακωνίας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 18-08-2026

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικα αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-08-2026

Στα βορειοανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες στο νότιο Αιγαίο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.