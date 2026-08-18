Κάηκε το σπίτι που ήταν φτιαγμένο από ξύλα δέντρου και ενυδρεία στη Σαλαμίνα – Δείτε πώς ήταν πριν (βίντεο)

Ένα σπίτι πραγματικό κόσμημα για τη Σαλαμίνα, που ξεχώριζε για την ιδιαίτερη κατασκευή και την αγάπη του ιδιοκτήτη του για τη φύση, καταστράφηκε ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά που έπληξε το νησί.

Το σπίτι βρισκόταν στην περιοχή Περιστέρια και δεν έμοιαζε με καμία από τις συνηθισμένες κατοικίες της περιοχής. Ήταν κατασκευασμένο με ξύλο και πέτρα, ενώ τα ξύλα που χρησιμοποιήθηκαν έδιναν την εντύπωση ενός τεράστιου δεντρόσπιτου μέσα στο φυσικό τοπίο.

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Ήταν ένα από εκείνα τα σπίτια που τραβούσαν αμέσως τα βλέμματα. Περαστικοί και επισκέπτες σταματούσαν για να το φωτογραφίσουν, καθώς η αρχιτεκτονική του ήταν απόλυτα συνδεδεμένη με το φυσικό περιβάλλον.

Τα ενυδρεία με τους οξύρρυγχους

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κατοικίας ήταν και οι χώροι με τα ενυδρεία, στα οποία φιλοξενούνταν οξύρρυγχοι.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν άνθρωπος που αγαπούσε ιδιαίτερα τη φύση και είχε δημιουργήσει έναν χώρο που συνδύαζε την κατοικία με το φυσικό περιβάλλον.

Ήταν μια συμβατική οικοδομή και ήταν επενδυμένη με χιλιάδες ξύλα σε ακανόνιστα σχήματα τα οποία συνδέονταν με τσιμέντο. Είχε μέχρι και καταρράκτη. Ο ιδιοκτήτης ήταν επηρεασμένος από την αρχιτεκτονική του καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, ενώ το σπίτι αυτό χτίστηκε μέσα σε μια πενταετία.

Η εικόνα σήμερα είναι εντελώς διαφορετική.

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Οι φλόγες πέρασαν από την περιοχή και το ιδιαίτερο αυτό σπίτι κάηκε ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο τα απομεινάρια της κατασκευής.

Το DEBATER παρουσιάζει βίντεο από το σπίτι πριν από την καταστροφή, όταν ακόμη αποτελούσε ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία στα Περιστέρια.

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Οι εικόνες από το «πριν» κάνουν ακόμη πιο έντονη την εικόνα της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα.