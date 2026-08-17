Δείτε πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Σαλαμίνα – Το βίντεο που αποτυπώνει την ταχύτητα της πυρκαγιάς

Ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media καταγράφει την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς και μεγάλες καταστροφές.

Η εικόνα που καταγράφεται μέσα από το βίντεο είναι χαρακτηριστική. Αρχικά φαίνεται ένας μικρός καπνός στην περιοχή των Περιστερίων. Μέσα σε λίγα λεπτά, όμως, η κατάσταση αλλάζει και οι φλόγες κάνουν την εμφάνισή τους, με τη φωτιά να εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανάρτηση του ανθρώπου που κατέγραψε το βίντεο, εμφανίζεται και δεύτερη εστία στην περιοχή των Σεληνίων, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία στους κατοίκους.

Το DEBATER παρουσιάζει σε τρία χαρακτηριστικά καρέ από το βίντεο την εξέλιξη της φωτιάς, από τη στιγμή που διακρίνεται ο πρώτος καπνός μέχρι την ταχύτατη εξάπλωση του πύρινου μετώπου.

Ο άνθρωπος που δημοσίευσε το βίντεο περιγράφει όσα αντίκρισε και αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Βλέπαμε ένα μικρό καπνό έως ότου έγινε το κακό… Στα επόμενα 5 λεπτά είδαμε και μια μικρή εστία στα Σελήνια… οργανωμένη επίθεση έχω να πω… μέσα σε 10 λεπτά είδαμε δύο εστίες φωτιάς σε Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα…»

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι έδιναν μάχη να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, ενώ η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και είχε τραγικό απολογισμό, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του.

Τα τρία καρέ που παρουσιάζει το DEBATER αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η εικόνα μιας πυρκαγιάς, μέσα σε μόλις λίγα λεπτά.

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Οι αρχές θα διερευνήσουν τα αίτια των δύο αυτών πυρκαγιών και πώς προκλήθηκαν, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και η καταμέτρηση των ζημιών.